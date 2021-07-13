Эксперт: В своей статье об Украине Путин дал четкий сигнал Западу

«В статье Путина говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов, комментируя опубликованную на сайте Кремля статью Владимира Путина, посвященную Украине.

«В своей статье российский президент проводит четкую линию разграничения между тем, что думает украинский народ, и что делают нынешние киевские власти, – подчеркнул политтехнолог Марат Баширов. – Когда Путин указывает, что при Владимире Зеленском ситуация в Донбассе деградировала, он также отмечает то, что первопричины этой деградации заложил Петр Порошенко, а Зеленский эту деградацию усугубил».

Примечательно, что президент РФ указывает на то, что наша страна многое сделала для того, чтобы украинское государство состоялось после распада СССР, отметил собеседник. «По словам Путина, если бы Украина оставалась в формате экономического взаимодействия с Россией, это принесло бы десятки миллиардов долларов в бюджет Украины и пошло бы во благо украинским гражданам», – указал Баширов.

Еще один важный аспект, который президент осветил в своей статье – аспект безопасности страны, подчеркнул эксперт. «В статье Путина говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России, – отметил эксперт. – Путин говорит, что РФ этого никогда не допустит. В этом содержится четкий сигнал западным партнерам».

По мнению Баширова, если суммировать тезисы статьи главы государства, то можно выделить основной посыл – российский лидер считает русских, украинцев и белорусов одним народом. «При этом президент признает, что эти части русского народа образовали с течением исторического времени свои нации. Путин считает украинцев отдельной нацией, имеющей общие корни с русскими и белорусами», – отметил политтехнолог.

Публикация под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» была размещена в понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках. В своей статье президент Путин назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной. По оценке, которую дал глава государства, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине.