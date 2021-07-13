Ребенка подключили к аппарату ИВЛ после отравления хлоркой в аквапарке Казани

Один ребенок подключен к аппарату ИВЛ после отравления в аквапарке Казани, сообщили в минздраве Татарстана.

«Один ребенок в тяжелом состоянии, он подключен к высокопоточной вентиляции легких. Остальные (четверо детей) отпущены», – приводит сообщение минздрава ТАСС.

Как информирует пресс-служба Следственного комитета по Республике Татарстан, «12 июля 2021 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в казанском аквапарке шесть человек, в том числе пятеро детей, отравились хлором. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)».

«По предварительным данным, трое детей в возрасте 6–11 лет, а также женщина госпитализированы. В настоящее время на место выехала следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в аквапарке. Расследование уголовного дела продолжается», – отмечается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что пятеро детей и взрослый попали в больницы из казанского аквапарка «Ривьера» с признаками отравления.