У пилота «Формулы-1» после финала Евро-2020 отняли часы за 55 тыс. долларов

У британского пилота команды «Формулы-1» McLaren Ландо Норриса отобрали дорогостоящие часы после финала Евро-2020, сообщили в команде.

На Норриса напали двое грабителей, когда он собирался покинуть стадион на своем автомобиле. Один из нападавших схватил гонщика, а другой сорвал с него часы стоимостью 40 тыс. фунтов (более 55 тыс. долларов). Пилот потрясен нападением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.