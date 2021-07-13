 

УФСИН объяснило шум ночью из СИЗО Кресты в Петербурге финалом ЧЕ-2020 по футболу

13.07.2021, 4:26, Новости дня
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Управление ФСИН по Петербургу и Ленинградской области рассказало, что шум ночью в следственном изоляторе Кресты в Колпино был вызван просмотром финала чемпионата по футболу Евро-2020, находящиеся в изоляторе эмоционально болели, сообщили в пресс-службе.

«В связи с многочисленными просьбами лиц, содержащихся под стражей и осужденных, руководство СИЗО-1 в исключительном порядке разрешило просмотр и прослушивание трансляции финального матча чемпионата Европы – 2020 в ночь с 11 на 12 июля 2021 года. Одновременное выражение эмоций болельщиков стало слышно на прилегающей территории СИЗО-1 в связи с высокой численностью лиц, содержащихся в учреждении под стражей», – приводит сообщение УФСИН РИА «Новости».

Отмечается, что ранее в Сети появилось видео, снятое одним из жителей многоэтажного дома напротив СИЗО. На видео запечатлено, как свет в некоторых камерах мигает, светятся фонарики, а также доносятся громкие возбужденные крики.

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.



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