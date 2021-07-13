В Башкирии мужчину подозревают в изнасиловании и расчленении знакомых женщин

В Башкирии местного жителя подозревают в изнасиловании и расчленении знакомых женщин, как передают СМИ, преступления долгое время оставались нераскрытыми, а первой жертвой маньяка была его законная супруга.

В 2020 году в Башкирии пропала 43-летняя женщина, оперативники обратили внимание на ее 44-летнего знакомого. Мужчина и жертва познакомились в социальной сети, во время отработки на причастность мужчины к другим преступлениям были выяснены другие подробности его жизни, передает ФАН.

«По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», статье 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Следствие выяснило, что первое сексуальное преступление мужчина совершил в отношении своей официальной супруги. Женщина не хотела вступать в интимную связь с мужем, потому что была с ним в ссоре.

«Супруга сначала обратилась по данному факту в полицию. Стражи порядка приняли заявление потерпевшей, однако впоследствии она отказалась от претензий к мужу. Он просил ее о пощаде и сердце женщины растаяло. Впоследствии жертва отказалась от обвинений и развелась с насильником», – рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

После этого случая мужчина развелся и женился во второй раз. Он прекратил свою деятельность до тех пор, пока снова не развелся.

«В 2019 году он опять развелся и вышел «на охоту». Всего на его счету две изнасилованные и расчлененные женщины. Как выяснили следователи, одна из них скончалась в 2013 году. Куски человеческой плоти он разбрасывал в районе совершения преступления», – расказал источник.

В 2020 году обвиняемый изнасиловал жительницу одной из деревень Мякинского района. Женщина, боясь за свою жизнь, не стала писать заявление в полицию. Произошедшем она рассказала лишь после его задержания.

Мужчина не признал свою вину и заявил, что убил своих жертв случайно, в целях самообороны. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам колонии бывшего милиционера, «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который ранее получил два пожизненных срока за 81 убийство, а в 2020 году сознался еще в двух эпизодах.