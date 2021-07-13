 

Компания Samsung использует новые объективы камер, которые позволят уменьшить толщину смартфонов

13.07.2021, 4:03, Новости дня
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Как сообщил один из руководителей компании Samsung, сейчас их специалисты разрабатывают так называемые метаобъективы, предназначенные для видеокамер мобильных устройств. Перед инженерами поставлена задача существенно уменьшить толщину смартфонов.

Судя по всему, разработчики близки к достижению своей цели. По словам топ-менеджера Samsung, данный вид объектива очень плоский. Однако на поверхность линзы нанесено нанопокрытие, которое преломляет свет и обеспечивает нужную фокусировку.

В общем, техническую сторону дела Samsung уже освоил, говорят специалисты. Осталось только придать данному проекту коммерческую привлекательность. Но это уже дело не инженерного состава, а маркетологов.



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