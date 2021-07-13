Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra работает до двух недель без подзарядки

Флагманская модель смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra в результате недавнего обновления ПО получила новый режим энерносбережения. Теперь мобильный гаджет может работать без подзарядки до двух недель, утверждают разработчики.

Однако не следует забывать, что любой экономный режим предполагает еще и ограничения в функционале. В данном случае производитель позволяет использовать только дополнительный экран на задней панели гаджета.

Однако данный дисплей невелик по размеру, и картинка на нем не такая качественная, как на основном. Зато вы можете совершать звонки и другие действия, не беспокоясь о том, что аккумулятор вот-вот сядет. Это может понадобиться, если у вас по каким-то причинам отсутствует доступ к зарядке.