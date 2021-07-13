На Aliexplress резко подешевели умные часы Amazfit X

Данная модель умных часов была выпущена в компании Huami еще в прошлом году. Наручный гаджет Amazfit X получил изогнутый экран с размером диагонали 2,07 дюйма. По внешнему виду его легко можно было перепутать с обычным фитнес-браслетом.

Напомним, что картинка на этом небольшом экране отображается с разрешением 326 пикселей на дюйм. Также в часах использован аккумулятор емкостью 205 мАч. Набор функционала также не вызывает нареканий. Однако цена стремительно падает.

Поначалу гаджет предлагали в РФ в пересчете на американскую валюту за 372 доллара. Тем временем на площадке Aliexplress умные часы можно было заказать за 300 долларов. А после последнего снижения цен – уже за 250 долларов с бесплатной доставкой на территорию РФ.