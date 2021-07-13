Guardian – «душераздирающе» — Борис Джонсон и принц Уильям отреагировали на поражение сборной Англии в финале Евро-2020

Британские политики, спортсмены и деятели культуры поддержали сборную Англии после поражения в серии пенальти от Италии в финале чемпионата Европы по футболу, передаёт The Guardian. Премьер-министр Борис Джонсон, принц Уильям, певица Адель и многие другие отметили, что команда Гаррета Саутгейта подарила им незабываемый чемпионат и заставила гордиться собой.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и британский принц Уильям, занимающий второе место в очереди престолонаследия, поддержали сборную Англии после «душераздирающего» поражения в серии пенальти от Италии в финале Евро-2020, пишет The Guardian.

Несмотря на то что сборная Англии открыла счёт уже на второй минуте игры против команды Италии, основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1 — и англичане «упустили историческую победу на Евро», проиграв по пенальти 3:2.

Джонсон, который в воскресенье присутствовал на лондонском стадионе «Уэмбли», похвалил тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и игроков команды, которые «играли как герои».

«Невероятно обидное завершение Евро-2020. Но Гарет Саутгейт и его сборная <…> играли как герои. Они сделали нашу страну снова гордой и заслуживают большого уважения», — написал он на своей страничке в Twitter.

Принц Уильям, который также болел за команду на «Уэмбли» вместе с супругой Кейт Миддлтон и старшим сыном принцем Джорджем, назвал поражение «душераздирающим», но поздравил команду Италии с «великой победой».

«Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Вы можете высоко держать голову и гордиться собой. Я знаю, что всё большее впереди», — приводит издание слова герцога Кембриджского, который является президентом Футбольной ассоциации Англии.

На трибунах «Уэмбли» также присутствовали звезда английского футбола Дэвид Бэкхем, супермодель Кейт Мосс и актёр Том Круз. За пределами лондонского стадиона команду поддерживали не только миллионы британцев, но и известные политики, спортсмены и деятели культуры.

В частности, мэр Лондона Садик Хан отметил, что английские футболисты «вдохновили миллионы по всей стране» и «вошли в историю». «Вы вдохновили миллионы людей по всей стране, и Лондон гордится вами», — заявил Хан.

«Душераздирающе. На поле и вне его эта команда — лучшее, что есть в нашей стране. Они заставили нас гордиться», — написал в Twitter лидер лейбористов Кир Стармер.

Певица Адель, которая смотрела финал из США, после игры поделилась фотографией в футболке сборной Англии. «Вы заставили нас так гордиться! Вы привезли нашу игру домой и объединили всех нас», — отметила исполнительница.

Как пишет The Guardian, болельщики по всей стране в расстроенных чувствах наблюдали за тем, как игроки английской команды упустили возможность стать чемпионами Европы. На улицах по всей Великобритании люди обнимали друг друга, кто-то плакал и кричал от разочарования. В Службе столичной полиции сообщили о 45 задержанных во время гуляний по случаю финала Евро-2020, 19 полицейских получили ранения.

«Это было словно путешествие. Как нацию, нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжелых лет. Этому не суждено было случиться, но эта команда только начинает свой путь. Они будут по-прежнему вызывать гордость как на поле, так и за его пределами», — гласит заявление пресс-службы сборной Англии по футболу после проигранного финала чемпионата Европы.