 

Главред – «будто напечатали в дешёвой типографии» — украинцы не оценили новую форму олимпийской сборной

13.07.2021, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователи интернета раскритиковали спортивную форму, в которой украинские спортсмены будут участвовать в летних Олимпийских играх в Токио. Как пишет «Главред», украинцы считают, что представленная Национальным олимпийским комитетом Украины одежда — самая ужасная форма за все годы, которая выглядит так, будто её напечатали в дешёвой типографии и вывесили выгорать на солнце.


Facebook

Национальный олимпийский комитет Украины представил форму, в которой спортсмены будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Как пишет «Главред», украинские олимпийцы будут одеты в экипировку от фирмы PEAK. Эта олимпийская форма является не соревновательной, а спортивной. В ней украинцы будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, ходить по Олимпийской деревне, ездить на тренировки и соревнования, подниматься на пьедесталы почёта.

«Главная идея коллекции заключается в том, что спорт — это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям. Олимпийская экипировка соответствует современным дизайнерским трендам, изготовлена из лёгких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. Цветовая гамма, используемая в коллекции, умело сочетает традиционные сине-жёлтые цвета с нежной палитрой, символизирует надежду и веру. Ведь то, что Игры всё же состоятся, это настоящая победа и своего рода свет в конце тоннеля», — отметили в Национальном олимпийском комитете.

Каждый член сборной Украины получит более 50 единиц одежды.

«Яркая, удобная, модная, необычайное сочетание цветов», — так охарактеризовали экипировку модели, которые участвовали в презентации.

Однако, отмечает издание, в то же время украинцам не очень понравился дизайн формы олимпийцев. Они раскритиковали одежду.

«Неудачная форма и цвет непонятный, выглядят, как облезлые, и с оттенком зелёного, который при чём здесь, надеюсь, не из-за политики», «Такое ощущение, что её напечатали в дешёвой типографии и вывесили выгорать на солнце», «Самая ужасная форма за все годы», «Выглядит ужасно», «Выглядит ок, но нужно было бы добавить карту, как футболистам», — пишут комментаторы.

Как напоминает «Главред»,  XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В них примут участие 158 украинских спортсменов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Гордон: Патриоты Украины никогда не простят государству Россия варварства по отношению к своей родине. Но к русофобии это не имеет никакого отношения

05.07 / 5 июля: День бикини, День трудоголика и другие праздники, именины, приметы и события этого дня

12.04 / Стало известно о планах оптимизации в российской полиции

10.07 / Названы специи, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний

22.07 / Пелоси назвала коронавирус «вирусом Трампа»

21.08 / Премьер Эстонии признал неравенство прав русскоговорящих жителей

13.06 / Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда

15.09 / Украина предлагает четкий план достижения мира на Донбассе – Ермак

12.07 / Заработная плата врача в Украине должна стартовать с 20 тысяч гривен – Степанов

10.02 / Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика