Главред – «будто напечатали в дешёвой типографии» — украинцы не оценили новую форму олимпийской сборной

Пользователи интернета раскритиковали спортивную форму, в которой украинские спортсмены будут участвовать в летних Олимпийских играх в Токио. Как пишет «Главред», украинцы считают, что представленная Национальным олимпийским комитетом Украины одежда — самая ужасная форма за все годы, которая выглядит так, будто её напечатали в дешёвой типографии и вывесили выгорать на солнце.



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Национальный олимпийский комитет Украины представил форму, в которой спортсмены будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Как пишет «Главред», украинские олимпийцы будут одеты в экипировку от фирмы PEAK. Эта олимпийская форма является не соревновательной, а спортивной. В ней украинцы будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, ходить по Олимпийской деревне, ездить на тренировки и соревнования, подниматься на пьедесталы почёта.

«Главная идея коллекции заключается в том, что спорт — это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям. Олимпийская экипировка соответствует современным дизайнерским трендам, изготовлена из лёгких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. Цветовая гамма, используемая в коллекции, умело сочетает традиционные сине-жёлтые цвета с нежной палитрой, символизирует надежду и веру. Ведь то, что Игры всё же состоятся, это настоящая победа и своего рода свет в конце тоннеля», — отметили в Национальном олимпийском комитете.

Каждый член сборной Украины получит более 50 единиц одежды.

«Яркая, удобная, модная, необычайное сочетание цветов», — так охарактеризовали экипировку модели, которые участвовали в презентации.

Однако, отмечает издание, в то же время украинцам не очень понравился дизайн формы олимпийцев. Они раскритиковали одежду.

«Неудачная форма и цвет непонятный, выглядят, как облезлые, и с оттенком зелёного, который при чём здесь, надеюсь, не из-за политики», «Такое ощущение, что её напечатали в дешёвой типографии и вывесили выгорать на солнце», «Самая ужасная форма за все годы», «Выглядит ужасно», «Выглядит ок, но нужно было бы добавить карту, как футболистам», — пишут комментаторы.

Как напоминает «Главред», XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В них примут участие 158 украинских спортсменов.