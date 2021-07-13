Мнение: Преемник “Сладкого Мики”.

Штрихи к портрету убитого президента Гаити Моиса.

Преемник "Сладкого Мики". Кем был убитый президент Гаити

Обычно полные народу улицы Порт-о-Пренса опустели в среду, пока население в ужасе ожидало последствий убийства президента Жовенеля Моиза. Вполне оправданные опасения от кровавого насилия со стороны государства или вооруженных банд, связанных с полицией, и даже до вооруженного вмешательства США и других государств. Гаити – беднейшая страна Западного полушария.

«В соответствии со статьей 149 конституции, я только что собрал внеочередной совет министров, и мы решили объявить осадное положение во всей стране», сообщил премьер-министр Клод Жозеф в речи, распространенной в соцсетях в среду. Он добавил: «Можно убить президента Жовенеля Моиза, но нельзя убить его идеи».

Заявления Жозефа, что его действия имеют что-то общее с конституцией, смехотворны. Что же касается «идей» Моиза, то нет никаких оснований полагать, что они выходили за рамки сохранения его власти и службы империализму.

Жозеф пытается сесть на место Моиза, который сам для большинства гаитян был нелегитимным президентом, в то время, как Вашингтон и другие империалистические страны, а также ОАГ продолжали его поддерживать.

Моиз стал президентом в результате подтасованных выборов, результат первого раунда которых пришлось аннулировать в 2015 году. Он был навязан в результате второго раунда на следующий год, на котором проголосовали едва 23% избирателей. По конституции Гаити, его пятилетний срок истек в феврале, но от отказался уйти, и настаивал, что будет править еще год.

А пока он пытался укрепить свою диктатуру. После того, как в стране не провели парламентские выборы, Моиз правил больше года президентскими указами, назначая кого ему было угодно, включая Жозефа, без какого-либо законного утверждения. В понедельник Моиз объявил, что вместо Жозефа премьер-министром станет Ариель Хенри, давний лакей США, который был бы уже шестым на этом посту с 2017 года. Так что неясно, кто на самом деле по закону должен стать преемником убитого президента.

Моиз также заменил мэров своими сторонниками и собирался устроить незаконный конституционный референдум, направленный на дальнейшее укрепление свой диктатуры и на защиту президентов от любых преследований за преступления, совершенные, пока они правят.

Сам Моиз был подобран лично предыдущим президентом Мишелем Мартелли, бывшим певцом по прозвищу «Сладкий Мики», который стал президентом в результате прямого вмешательства в выборы 2010-2011 года госсекретаря Хиллари Клинтон. Мартелли, как и Моиз, тесно связаны с бывшими членами диктатуры Дювалье – ставленников США, которые правил Гаити 30 лет, пока народный бунт в 1986 году не сверг «Бэби Дока» Дювалье. Мартелли и Моиз прежде всего старались восстановить вооруженные силы Гаити (FAd’H), распущенные в 1995 году.

Мартелли получил поддержку Клинтонов (Билл Клинтом тогда был специальном ООН посланником на Гаити), якобы за отличное руководство по восстановлению Гаити после ужасного землетрясения 2010 года, а Моиз называл себя «Гаитянским Трампом», потому, что якобы был таким же успешным бизнесменом. Обоих поддерживали в Вашингтоне, потому, что они безоговорочно приняли диктат МВФ, то есть отдали гаитян на милость иностранного капитала, на потогонных фабриках, в агробизнесе, горнодобыче и туризме.

Массовые выступления против Моиза начались в 2018 году, когда он внезапно объявил о повышении на 50% цен на бензин (как часть выполнения программы МВФ). Массовые демонстрации продолжились, когда стало известно, что 4 миллиарда долларов от субсидированных поставок из Венесуэлы по программе Петрокарибе, предназначенные на развитие Гаити, были украдены правительством и его дружками. Заодно правительство Гаити смогло укрепить поддержку Вашингтона, одобрив операцию США по смене режима против Мадуро.

Демонстрации вспыхнули снова в феврале этого года, когда Моиз отказался уйти в отставку после истечения его срока и правил как диктатор. Гнев населения только вырос от того, что эпидемия ковида бушевала, но правительство не предоставило ни единой дозы вакцины. Демонстрации были жестоко подавлены, в том числе бандами, связанными с полицией, которые убивали оппозиционеров и устроили бойни в трущобах Порт-а-Пренса.

Washington Post после убийства Моиза предостерегла от «анархии» на Гаити и предлагает вмешательство США в духе «голубых касок» MINUSTAH под командой бразильских генералов, которые убили сотни гаитян с 2004 по 2017 год и вызвали эпидемию холеры, от которой умерло около 10 000.

Предыдущее убийство президента Гаити произошло в 1915 году, когда Гийома Сана схватили и прикончили после того, как он приказал провести массовые убийства своих противников. На следующий день президент США Вудро Вильсон приказа морпехам вторгнуться на Гаити, где они оставались еще 20 лет, жестоко подавляя восстания масс.

Сокращенный перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2021/07/08/abc6-j08.html – цинк

Ну а пока на Гаити цветет и пахнет демократия по-американски, Вашингтон призвал к "борьбе за свободу и демократию на Кубе" и ввел новые санкции против Никарагуа. Американский империализм весьма шаблонен и предсказуем.

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