 

Жертвами пожара в больнице в Ираке стали более 50 человек

13.07.2021, 3:34, Новости дня
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Свыше 50 человек погибли в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в Ираке, сообщают СМИ.

Число жертв возросло до 52. Министр здравоохранения провинции Ди-Кар Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».

Напомним, по предварительной информации, пожар в больнице «Имам Хусейн» начался из-за взрыва баллона с кислородом. В апреле в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» для пациентов с коронавирусом в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.



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