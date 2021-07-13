Жертвами пожара в больнице в Ираке стали более 50 человек

Свыше 50 человек погибли в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в Ираке, сообщают СМИ.

Число жертв возросло до 52. Министр здравоохранения провинции Ди-Кар Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».

Напомним, по предварительной информации, пожар в больнице «Имам Хусейн» начался из-за взрыва баллона с кислородом. В апреле в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» для пациентов с коронавирусом в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.