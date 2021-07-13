США обвинили Китай и еще ряд стран в геноциде и этнических чистках

Власти Китая, Мьянмы, Эфиопии и Южного Судана несут ответственность за геноцид и этнические чистки, сообщил Госдеп.

Как сказано в докладе, который госдепартамент направил в Конгресс США, глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен в начале 2021 года подтвердил, что Китай «виновен в геноциде и преступлениях против человечности в отношении уйгуров», а также «представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне». В связи с этим, как указывает Госдеп, против китайской стороны вводились американские санкции, вопрос выносился на рассмотрение ООН.

Госдеп выступил с обвинениями и в адрес властей Южного Судана и Мьянмы (последние названы в докладе «военным режимом в Бирме»). В докладе говорится об «этнических чистках, имевших место в Западном Тыграе, Эфиопия», передает ТАСС.

Кроме того, Госдеп заверил, что власти США намерены продолжить борьбу против террористической организации «Исламское государство», а также работать над ликвидацией угроз, которые ИГ «представляет для гражданских лиц, особенно в Ираке и Сирии». Также сообщается, что министерство внутренней безопасности США открыло свыше 20 уголовных расследований и изучает «более 1,6 тыс. «зацепок» и дел о депортации, касающихся предполагаемых серьезных нарушителей прав человека из 95 стран».

Напомним, уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.