 

США обвинили Китай и еще ряд стран в геноциде и этнических чистках

13.07.2021, 3:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Китая, Мьянмы, Эфиопии и Южного Судана несут ответственность за геноцид и этнические чистки, сообщил Госдеп.

Как сказано в докладе, который госдепартамент направил в Конгресс США, глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен в начале 2021 года подтвердил, что Китай «виновен в геноциде и преступлениях против человечности в отношении уйгуров», а также «представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне». В связи с этим, как указывает Госдеп, против китайской стороны вводились американские санкции, вопрос выносился на рассмотрение ООН.

Госдеп выступил с обвинениями и в адрес властей Южного Судана и Мьянмы (последние названы в докладе «военным режимом в Бирме»). В докладе говорится об «этнических чистках, имевших место в Западном Тыграе, Эфиопия», передает ТАСС.

Кроме того, Госдеп заверил, что власти США намерены продолжить борьбу против террористической организации «Исламское государство», а также работать над ликвидацией угроз, которые ИГ «представляет для гражданских лиц, особенно в Ираке и Сирии». Также сообщается, что министерство внутренней безопасности США открыло свыше 20 уголовных расследований и изучает «более 1,6 тыс. «зацепок» и дел о депортации, касающихся предполагаемых серьезных нарушителей прав человека из 95 стран».

Напомним, уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Эксперт – полный локдаун на Украине не приведёт к улучшению ситуации с коронавирусом

15.12 / Главам регионов поручено следить за выдачей бесплатных лекарств от COVID

13.08 / Появились видео с Ефремовым из больницы

24.09 / Сутки на Донбассе. Боевики нарушили режим прекращения огня возле Попасной, двое украинских военных подорвались в районе Песок

30.04 / Польский политолог – «пока гром не грянул», Зеленский игнорировал Варшаву

28.09 / В Армении опасаются вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана

30.11 / Казахстанский инвестор Сейсембаев: Моя зарплата в Офисе простых решений – ноль гривен

01.07 / НАТО заявило о намерении сохранить представительство в Черном море

07.07 / Помпео не исключил дополнительных мер помощи оппозиции в Гонконге

13.07 / SRF – на грани финансового коллапса — пандемия ударила по американским вузам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика