 

Новые видеокарты Asus выпущены с гибридным охлаждением

13.07.2021, 3:10, Новости дня
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В компании Asus показали новую модель видеокарты. Как сообщает производитель, главная особенность RTX 3080 Ti ROG Strix LC состоит в наличии гибридного охлаждения устройства.

Видеоускоритель оснащен маленьким алюминиевым радиатором, которой обдувается воздухов благодаря вентилятору. Однако отдельные компоненты видеокарты охлаждаются именно воздушным потоком, а не водяной системой.

Размер радиатора составляет 240 мм. Кстати, размер длина самой широкой стороны устройства всего на 0,2 мм больше. В систему охлаждения также входят два вентилятора диаметром по 120 мм каждый, поясняет разработчик. О ценах производитель пока умалчивает. Вероятно, стоимость будет названа во время одного из ближайших мероприятий.



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