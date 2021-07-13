 

Nokia выпустит смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

13.07.2021, 3:10, Новости дня
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Как сообщили в компании Nokia, вскоре на рынке появится новая модель смартфона С30, основной особенностью которого станет использованный в устройстве аккумулятор увеличенной емкости.

Речь идет о 6000 мАч, говорят специалисты. Данная модель уже сертифицирована, уточняют в компании. Остается только выпустить первую партию мобильников, чтобы можно было устроить официальную презентацию и сразу же выставить смартфоны на полки магазинов.

Остальные технические данные нельзя считать сильной стороной аппарата, отмечают эксперты. Скорее всего, производитель обеспечит только 3 Гб оперативной памяти. А объем основного накопителя вряд ли окажется больше, чем 64 Гб. Также говорят о шестиядерном процессоре с тактовой частотой 1,6 ГГц. Правда, дисплей здесь будет большим – на 6,82 дюйма.



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