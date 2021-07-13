 

Guardian – министр здравоохранения Уганды обвинил Запад в нехватке вакцин для Африки

13.07.2021, 3:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр здравоохранения Уганды Крис Бариомунси обвинил Запад в том, что Африке не удаётся достичь коллективного иммунитета от коронавируса, так как в поставках вакцин там вынуждены «полагаться на западный мир», пишет The Guardian. От общего числа использованных в мире доз вакцин на Африку приходится всего 1,6%.


Reuters

В правительстве Уганды обвинили Запад в нехватке доз вакцин от коронавируса для Африки, несмотря на предупреждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что региону срочно необходимы сотни миллионов доз препарата для противостояния третьей волне пандемии, пишет The Guardian. 

По словам министра здравоохранения Уганды Криса Бариомунси, вакцинацию в стране прошли уже более миллиона человек, однако дальнейшие усилия по созданию коллективного иммунитета в стране невозможны в отсутствие поставок вакцин.

«У нас есть деньги, но мы просто не можем достать вакцину. Это проблема доступа и справедливости. Мы вынуждены полагаться на западный мир, а западный мир сосредоточился на своем населении. Создается впечатление, что людям там нет дела до жителей Африки», — заявил в интервью изданию Бариомунси.

Министр указал на то, что стране удавалось успешно бороться с предыдущими вспышками коронавируса, однако новый, более заразный штамм, впервые обнаруженный в Индии, может привести к введению карантина, который нанесёт значительный экономический ущерб Африке.

«Мы потеряли много людей. Но хорошая новость заключается в том, что уровень заболеваемости начал снижаться», — отметил он.

По словам директора регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти, на континенте только что была зарегистрирована самая тяжёлая с начала пандемии неделя. Однако Моэти сочла, что самое тяжёлое для региона время ещё впереди, так как «быстро движущаяся третья волна продолжает набирать скорость и захватывать новые территории».

«Сотни миллионов людей остаются уязвимыми к вирусу и тяжёлому течению заболевания», — приводит издание слова представителя ВОЗ.

По данным The Guardian, в Африке было использовано всего 1,6% от общемирового количества доз вакцин, а привито всего менее 2% населения континента. На данный момент рост уровня заболеваемости наблюдается в 16 африканских стран, причём в 10 из них обнаружен более заразный вариант «дельта». В общей сложности, по официальным данным, на континенте коронавирус унёс жизни более 151 тыс. человек.

Наиболее пострадавшей страной считается ЮАР, где, согласно официальной статистике, от COVID-19 умерли около 65 тыс. человек. При этом неофициальные данные свидетельствуют о смерти 170 тыс. человек только в одной ЮАР.

Немногим менее тяжёлая ситуация наблюдается в Судане, где коронасирус унёс жизни почти 200 врачей и других работников сферы здравоохранения, при этом большинство оставшихся медиков всё ещё ждут вакцинации.

Впрочем, Моэти указала на появление надежды на ускорение поставок вакцин в Африку. Так, ожидается, что в рамках механизма Covax, созданного для справедливого распределения препаратов от коронавируса, в ближайшее время в Африку из США будет доставлено более 20 млн. доз, пишет The Guardian.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке и угрожал подорвать здание

24.07 / Экономика: Россиянам открыли неизвестную страну

23.08 / Глава Всемирной продовольственной программы ООН заявил о риске голода “библейских масштабов” в связи с пандемией COVID-19

02.11 / Удалёнка сделала людей счастливее, но заставила скучать по рабочей атмосфере

10.11 / Дегтярев рассказал жителям Хабаровского края о мерах по борьбе с коронавирусом

01.08 / Аваков опубликовал видео ликвидации полтавского угонщика

11.07 / У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

10.01 / Эксперты рассказали, почему пользователи не хотят отказываться от Windows 7

10.02 / Расшифровка разговора Джулиани с Ермаком попала в СМИ

02.07 / Минфин оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика