Fox News – Трамп видит свою заслугу в полёте Брэнсона в космос

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что именно его политика дала возможность миллиардеру Ричарду Брэнсону побывать в космосе. Трамп подчеркнул, что это была его идея — пустить в космос частников. По словам бывшего главы Белого дома, Америка сейчас «далеко опережает» Россию и Китай, хотя ещё недавно инфраструктура NASA была в плачевном состоянии.

Господин президент, сбоку на экране мы видим подготовку к пуску космического корабля Virgin Galactic. Это первый пилотируемый полёт. Отмечу, что в 2019 году вы впервые создали космические силы. Это было неординарным событием. Когда вы впервые об этом объявили, господствующие СМИ, конечно же, над вами смеялись. А что вы скажете, наблюдая за этим историческим полётом Ричарда Брэнсона в космос? В своё время, создавая шестой род войск Вооружённых сил США, вы говорили, что космос — новейший мировой театр военных действий. Это был первый новый род войск в США, с тех пор как в 1947 году были созданы военно-воздушные силы, сэр.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Мы этим очень гордимся. Прошло почти 75 лет с создания ВВС, и мы создали космические силы, которые будут так необходимы! И мы их не просто создали, они вовсю работают, они действительно замечательные! Как вы знаете, Байден хотел их упразднить, и ему за это так досталось, что он сказал: «Мы не будем их упразднять». Потому что нам это нужно. Космические войска есть у РФ и Китая, и они сильно опережали нас. Но я положил начало.

Что я ещё сделал, так это снова открыл NASA. Оно было закрыто. Взлётно-посадочные полосы растрескались и поросли травой. В трещинах на взлётно-посадочных полосах росла трава! А теперь это оживлённое, потрясающее место. А иначе и нельзя, если мы хотим двигаться вперёд. Я очень горжусь NASA. А ведь оно было закрылось и заглохло! И я очень, очень горжусь космическими силами.

Вам есть чем гордиться!

Невероятно, что сейчас Ричард Брэнсон летит в космос, стремясь опередить другого миллиардера, который хочет побывать там первым. Я говорю о Джеффе Безосе. Джефф Безос недавно ушёл с поста главы Amazon, чтобы сосредоточиться на этих вещах. Как вы думаете, почему это так важно для некоторых крупных миллиардеров, у которых, конечно же, свои интересы во всех остальных отраслях? Amazon — это всё, от облачных вычислений до доставки заказов. И, конечно же, Безос — владелец The Washington Post.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я просто скажу: пусть уж лучше они, чем я. Лучше я сегодня посмотрю на Ричарда в космическом корабле, чем сам буду на борту. Но если Ричарду нравится, если Безосу нравится… Многие богатые обожают космос. Когда-нибудь этому найдётся объяснение. Но они обожают космос…

Да!

ДОНАЛЬД ТРАМП: … и ракетные корабли. А я дал им возможность этим заниматься. Я заявил своим людям: «Пусть это делает частный сектор. Эти ребята хотят прийти с миллиардами долларов, сдайте им объекты в аренду». Потому что, вы знаете, нужна кое-какая материально-техническая база, чтобы запускать ракеты, и у нас есть эта материально-техническая база. У нас есть самые замечательные… И я снова открыл эти объекты! Потому что, как я вам уже говорил, они были заброшены и закрыты. Или практически закрыты — так было в большинстве случаев.

Так что я сказал: «Послушайте, если Илон (Маск. — ИноТВ) хочет запустить ракету, пусть запускает! Мы возьмём с него кое-какую арендную плату. Пусть он это делает! Пусть эти ребята это делают!» И сейчас мы видим такой прогресс, какого, по-моему, не было бы, если бы действовали по старинке.

Но по старинке мы тоже работаем. Знаете, у нас есть планы насчёт Марса. Совершаем посадку на Луне и делаем там стартовую площадку для полёта на Марс. Над этим работают. Это очень волнующе. Происходит много хорошего. Но нам это также нужно для военных целей, для военной защиты. Ради этого мы и работаем. Для меня это, пожалуй, цель номер один. Потому что, если посмотреть, что делает Китай, что делает Россия… А теперь, благодаря тому, что я сделал, мы в космосе далеко опережаем всех!

Конечно!

Дата выхода в эфир 11 июля 2021 года.