 

Мнение: Атаки на американские объекты в Сирии и Ираке 5-11.07.2021

13.07.2021, 2:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Атаки на американские силы в Ираке и Сирии с 5 по 11 июля 2021-го года.
Можно отметить масштабный подход к делу – атаки прошли по всему региону и затронули как американские базы в Сирии и Ираке, так и американское посольство в Багдаде, а также американские логистические конвои.
Иранские прокси достаточно прямолинейно дают понять США, что у ударов на территории Ирака и Сирии будет цена и что американские объекты в регионе переведены в статус законной военной цели, удары по которым вошли в режим рутинизации.
США пока раздумывают – тут либо наносить новые удары и ждать ответок, либо сделать вид, что эпизод заигран и раз нет прямых потерь в людях, то ничего существенного не происходит, покуда идут переговоры о ядерной сделке.

PS. Ответственность за серию нападений на американские конвои с помощью придорожных фугасов вчера взяла на себя проиранская шиитская группировка "Асахб аль-Кахф", которая похваляется увеличением числа этих атак и грозит продолжать нападения, пока американские интервенты не уберутся из Ирака, как того требует действующее иракское законодательство. Ранее уже отмечалось, что атаки совершаются группировками созданными в 2020-2021-м годах, чтобы не подставлять под ответные удары наиболее ценные группы вроде "Катаиб Хезбалла", "Харакат ан-Нуджба" и "Асаиб Ахль аль-Хак", которые продолжают легальную деятельность, в то время как боевые группы выведены в отдельный штат новых группировок и ведут полу-партизанскую войну против США.
При этом, когда США пытаются использовать аппарат ПДТ и другие силовые структуры Ирака, в том числе арестовывая членов шиитских группировок за обстрелы посольства США и "Зеленой зоны" в Багдаде, легальные группировки обеспечивают силовое давление на правительство и угрожая массовыми протестами или даже силовыми акциями, вынуждают правительство идти на уступки и отпускать задержанных.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Проверка на прочность: остеопорозу брошен вызов?

05.03 / «Чикагский Вестник» №7. Маркс плюс неоконы равно марксоны.

17.07 / В ожидании чуда: Софи Тернер и Джо Джонас на семейном пикнике

17.06 / Почему нужно пересмотреть рацион и как похудеть после 50 лет: меню на неделю

25.02 / Дочь скандального эмира Дубая Латифа отправила полиции Великобритании письмо с просьбой найти ее похищенную сестру

20.11 / Мнение: Карабахский гамбит Эрдогана

15.03 / Мнение: Сын Бандеры представится медиком.

12.04 / Принц Гарри прилетел на прощание с принцем Филиппом без Меган Маркл

29.07 / Шепелева с трудом узнали на съемках нового шоу: «Он стал другим человеком»

26.01 / Мнение: Проблемы на Синае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика