Мнение: Атаки на американские объекты в Сирии и Ираке 5-11.07.2021

Атаки на американские силы в Ираке и Сирии с 5 по 11 июля 2021-го года.

Можно отметить масштабный подход к делу – атаки прошли по всему региону и затронули как американские базы в Сирии и Ираке, так и американское посольство в Багдаде, а также американские логистические конвои.

Иранские прокси достаточно прямолинейно дают понять США, что у ударов на территории Ирака и Сирии будет цена и что американские объекты в регионе переведены в статус законной военной цели, удары по которым вошли в режим рутинизации.

США пока раздумывают – тут либо наносить новые удары и ждать ответок, либо сделать вид, что эпизод заигран и раз нет прямых потерь в людях, то ничего существенного не происходит, покуда идут переговоры о ядерной сделке.

PS. Ответственность за серию нападений на американские конвои с помощью придорожных фугасов вчера взяла на себя проиранская шиитская группировка "Асахб аль-Кахф", которая похваляется увеличением числа этих атак и грозит продолжать нападения, пока американские интервенты не уберутся из Ирака, как того требует действующее иракское законодательство. Ранее уже отмечалось, что атаки совершаются группировками созданными в 2020-2021-м годах, чтобы не подставлять под ответные удары наиболее ценные группы вроде "Катаиб Хезбалла", "Харакат ан-Нуджба" и "Асаиб Ахль аль-Хак", которые продолжают легальную деятельность, в то время как боевые группы выведены в отдельный штат новых группировок и ведут полу-партизанскую войну против США.

При этом, когда США пытаются использовать аппарат ПДТ и другие силовые структуры Ирака, в том числе арестовывая членов шиитских группировок за обстрелы посольства США и "Зеленой зоны" в Багдаде, легальные группировки обеспечивают силовое давление на правительство и угрожая массовыми протестами или даже силовыми акциями, вынуждают правительство идти на уступки и отпускать задержанных.

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