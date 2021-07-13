Мнение: Статья

Путин снова выпустил статью об Украине. Под своим ли авторством или над нетленным произведением трудились "негры", не так важно, как то, зачем он вообще в который раз обратился к этой теме.

Украина – самый крупный и катастрофический провал Путина за все 20 лет его бездарного правления. Несмотря на то, что все 20 лет – это череда просчетов и провалов, разбрасывание мин для будущих поколений, которые будут вынуждены либо подрываться на них, либо все-таки как-то разминировать, Украина даже в этой череде – крупнейший провал из всех. Преступника всегда тянет на место преступления, так что в определенной мере психологически Путин ничем не удивил. Но есть и еще один момент.

Стараниями пропаганды создано два мифа о правлении Путина – да, со всем остальным у него, конечно, не так чтобы хорошо, но он умиротворил Чечню и вернул Крым. Оба тезиса не то чтобы лживы, но имеют абсолютно противоположное значение тому, что им приписывают.

Я много раз говорил о том, что базовое противоречие России – это противоречие между центром и регионами. Оно носит естественный характер и совершенно не зависит от того режима, который сегодня управляет страной. Это же противоречие было и у СССР, который в цивилизационном смысле и был Россией. И именно это противоречие в итоге его разорвало.

Распад России, который по факту уже происходил в начале девяностых годов на инерционных процессах распада Союза, был преодолен несколько парадоксальным договором о разграничении полномочий и предметов ведения между федеральным центром и регионами России. Парадоксальным на первый взгляд, но единственно верным в содержательном смысле. Никто в здравом уме не строит в сейсмоопасных районах монолитные сооружения. Зато строители прекрасно способны возводить небоскребы, обладающие подвижностью частей друг относительно друга, что и обеспечивает устойчивость конструкции в целом. Унитарное государство при наличии сильного противоречия между центром и регионами – это монолит у подножия вулкана. Рано или поздно, но вулкан проснется…

Переход к реальной федерализации – это и есть решение базового противоречия. При всех претензиях к периоду Ельцина он сумел понять, в каком направлении требуется идти, чтобы сохранить имеющееся. Конечно, один только договор сам по себе не мог создать федеративную Россию, но он открыл путь к ней.

Чечня – это как раз реакция системы на опоздание с федерализацией. Сейчас уже известно, что Дудаев был готов на единое пространство с Москвой – но в особом статусе. Что в рамках федерации было вполне достижимо. Но опоздание с этим пониманием и привело к первой чеченской войне, когда момент был упущен. Вообще, "правильное решение, принятое с опозданием, всегда является ошибкой" © Ли Якокка. И в отношении Чечни Москва, безусловно, серьезнейшим образом запоздала.

Однако в рамках именно федеративного устройства рано или поздно, но Грозный и Москва пришли бы к общему знаменателю. Или не пришли – но это сейчас обсуждать нет ни малейшего смысла. Так как любое устойчивое решение должно базироваться на непреложном условии – механизме разрешения базового российского противоречия. Федерализации.

Путин уничтожил Россию, как федерацию, вернувшись к неработающей унитарной модели. И заново перезапустил базовое противоречие. В рамках унитарного государства включение Чечни в состав России по итогам второй чеченской вообще никак не разрешило противоречие между Грозным и Москвой, а лишь отложило его. В сознании российского населения Чечня так и не стала российским регионом. В массовом сознании есть Россия и есть Чечня. Просто сегодня мы платим дань Чечне не выкупом угнанных в плен, а напрямую из бюджета. Вот и вся разница. По факту же в Чечне создано свое собственное государство с армией и отдельной от Кремля властью, и рано или поздно, но это снова будет формализовано. Я и не собираюсь давать такому положению дел оценку, я его просто констатирую. Пока Кремль платит дань – всё остаётся по прежнему. Когда поток дани прекратится – мы снова войдем в тот же самый сюжет, прекращение которого и приписывают Путину в качестве его победы.

Вообще, еще тогда было уже понятно, что стиль Путина – не фиксировать результат, а оставлять все проблемы в подвешенном состоянии. Украина – не исключение, а подтверждающий это правило пример.

Бесконечное возвращение Путина к украинской теме говорит лишь о том, что даже его микроскопического интеллекта хватает, чтобы осознать катастрофичность его политики на украинском направлении. Ключевое достижение – "возвращение" Крыма – таковым не является и не может являться. Хотя бы потому, что шансов зафиксировать это "приобретение" не существует. Из всех возможных сценариев решения реально существовавшей крымской проблемы Путин выбрал наиболее идиотский и заведомо неприемлемый со всех точек зрения.

Парадокс заключается в том, что он не сумел понять, что Украина, как и Россия, обладает таким же неразрешимым базовым противоречием между Киевом и украинскими регионами. О нем, о противоречии, говорил один из умнейших украинских националистов Вячеслав Черновол, и он же предлагал ровно тот же механизм его разрешения, предлагая создать Украинскую Федерацию, созданную на базе договора между историческими областями Украины, а Крым он полагал либо независимым, либо максимально автономным субъектом такого договора. Другой вопрос, что Черновол оказался слишком умным и для тупого украинского "политикума", интеллектуально недалеко ушедшего от лиговских гопников. А потому Украина в сценарии унитарного государства имеет точно такие же перспективы будущего распада, что и Россия. Сюжет, наверное, будет иным, но и только.

Две федерации – российская и украинская – вполне имеют шансы на добрососедские отношения. Два унитарных образования, перегруженных центробежными тенденциями – нет.

Хитрость в том, что даже после того, что понатворил Путин с Крымом (и Донбассом, конечно) все равно существует путь решения этих проблем, минимально болезненный и для них, и для России, и для Украины. Не безболезненный – нет, увы, что-то придется отрывать буквально с кровью. Тут такого уже наворочено, что лечение будет тяжелым и непростым. Но путь есть. Через федерализацию и России, и Украины, и передаче права решать свою судьбу самим регионам. В таком ракурсе вопрос "чей Крым" (равно как и "чей Донбасс") перестает носить содержательный смысл. В первую очередь они станут сами собой. А уже потом – российскими, украинскими, европейскими или марсианскими. Однако в рамках унитарных и вертикальных систем управления невоенного решения этих же самых проблем не существует. Проблема как обычно упирается в базовый вопрос – государство для людей или люди для государства.

Если регионы примут решение, то Москва и Киев могут выработать механизмы взаимодействия с учетом этих решений. И другого пути нет и быть не может. Альтернатива – война или ждать, кто первым рухнет под грузом внутренних противоречий: Кремль или Киев, чтобы зафиксировать результат уже на этой базе.

Вместо того, чтобы дать оценку своей политике, Путин в статье снова начинает нести пургу про братские народы, об историческом единстве и тому подобной чуши. Неспособность фиксировать убытки – ключевая особенность российского режима. Он не может признать свои провалы ни в чем, а значит – будет продолжать политику, ведущую к катастрофе. Впрочем, возможно, это даже неплохо. Когда шпана ведет себя именно как шпана – то есть, тупо и предсказуемо – это всегда хорошо. Гораздо хуже, когда бандиты умные. Тогда у них есть шанс. А в формате "как есть" он, к счастью, нулевой. И рано или поздно, но власть бандитов закончится.

В этом смысле статья Путина очень даже хороша и полезна. Она демонстрирует главное – эти неспособны учиться на ошибках. Умный учится на чужих ошибках, дурак – на своих. Полный кретин не учится ни на каких. И это – самый важный вывод из путинского бумагомарания.

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