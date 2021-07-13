Посол не увидел в протестах на Кубе попытки свергнуть власть

Протестующие на Кубе высказывают недовольство ситуацией в стране, но не пытаются свергнуть власть, сообщил посол РФ в Гаване Андрей Гуськов.

«Нет, это не попытка», – сказал он, добавив также, что протесты не направлены и «против ковидных ограничений», а вызваны «вспышкой ковида». Посол указал, что в контексте беспорядков отмечаются «серьезные проблемы с обеспечением продовольствием», а также «с обеспечением лекарствами, топливом, перебоями в подаче электроэнергии». «То есть люди высказывают пожелания, высказывают определенные недовольства. И правительство оперативно отреагировало на это», – сказал он каналу «Россия–24».

Исторический центр кубинской столицы в понедельник контролируется усиленными подразделениями полиции и членами Комитета защиты Революции после протестных выступлений в воскресенье. На углу каждой улицы находятся несколько полицейских или военных. Полиция дежурит и в Старой Гаване, передает ТАСС.