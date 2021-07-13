 

Посол не увидел в протестах на Кубе попытки свергнуть власть

13.07.2021, 2:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Протестующие на Кубе высказывают недовольство ситуацией в стране, но не пытаются свергнуть власть, сообщил посол РФ в Гаване Андрей Гуськов.

«Нет, это не попытка», – сказал он, добавив также, что протесты не направлены и «против ковидных ограничений», а вызваны «вспышкой ковида». Посол указал, что в контексте беспорядков отмечаются «серьезные проблемы с обеспечением продовольствием», а также «с обеспечением лекарствами, топливом, перебоями в подаче электроэнергии». «То есть люди высказывают пожелания, высказывают определенные недовольства. И правительство оперативно отреагировало на это», – сказал он каналу «Россия–24».

Исторический центр кубинской столицы в понедельник контролируется усиленными подразделениями полиции и членами Комитета защиты Революции после протестных выступлений в воскресенье. На углу каждой улицы находятся несколько полицейских или военных. Полиция дежурит и в Старой Гаване, передает ТАСС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.06 / Ученые из Перми упростили добычу труднодоступной нефти

02.10 / США ввели санкции против белорусских чиновников. Лукашенко в списке нет

09.11 / Друг Колтового предложил новую версию гибели телеведущего

28.10 / В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

04.02 / Синоптики рассказали о погоде в столице

12.12 / Пользователи почты @ukr.net испытывают проблемы со входом из-за антивируса Avast

20.10 / УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы по футболу

06.07 / В Стрые Львовской области ночью застрелили мужчину. СМИ пишут, что в городе объявлена спецоперация

25.06 / В Роспотребнадзоре рассказали о мерах безопасности на избирательных участках

13.01 / Президент Армении Саркисян госпитализирован в Лондоне. У него двусторонняя пневмония

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика