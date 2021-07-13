 

В ВОЗ назвали опасной тенденцией смешивание вакцин от COVID-19

13.07.2021, 2:18, Новости дня
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Об этом эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд заявила 12 июля на брифинге, который транслировали на YouTube-канале организации. 

“Как и с другими вакцинами, эффективность вакцины против коронавируса со временем снижается. Но исследования показывают, что в целом вакцины обеспечивают довольно высокий уровень защиты”, – отметила она. 

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на этом же брифинге добавила, что сейчас существует тенденция в мире, когда в странах с достаточным количеством вакцин начинают задумываться о бустерных дозах или о смешивании разных препаратов для иммунизации. 

“Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин. Ситуация в странах будет хаотичной, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу”, – отметила она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации от коронавируса началась в конце 2020 года. В апреле 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявляла, что последствия вакцинации от коронавируса препаратами разных типов неизвестны.

В мае в журнале The Lancet были опубликованы предварительные результаты исследований Оксфордского университета. Добровольцам делали одну прививку вакциной от AstraZeneca и одну – от Pfizer/BioNTech. Согласно результатам, было зафиксировано возрастание побочных реакций, но ни одна из них не была серьезной или длительной.

Предварительные результаты исследования, проведенного учеными испанского Института здоровья имени Карлоса III, опубликованные в мае, свидетельствуют, что комбинированное использование вакцин от коронавируса от Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca обеспечивает мощный иммунный ответ.

В июле Турция и Израиль разрешили вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса, и по данным СМИ, компания Pfizer намерена сообщить властям США о необходимости бустерной дозы; смешивать разные препараты решили, в частности, в Таиланде и Канаде.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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