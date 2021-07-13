 

«Яндекс» улучшил систему поиска

13.07.2021, 2:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская поисковая система снова улучшила систему обработки запросов. Особенно это касается тех случаев, когда вы ищите в «Яндексе» информацию о фильмах, авиабилетах или, например, хотите забронировать номер в отеле.

Как поясняют специалисты, поисковик теперь предоставляет информацию сразу из нескольких источников. При этом расширенные сведения вы сможете получить по прямой ссылке, просто кликнув на нужное слово.

Так называемые обогащенные ответы на запросы не просто предоставляют массу информации, большая часть которой оказывается ненужной в данный момент. Фактически поисковик сортирует данные и предоставляет их в концентрируемом виде. Таким образом, пользователь может экономить время.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Генпрокуратура назвала масштабы взяточничества за полгода

27.04 / Давиденко: Диссертация Кивы – это для меня главный аргумент, почему детям в плане учебы в Украине делать нечего

10.07 / Грузия заявила о пропаже во время войны с Россией оружия на 1 млрд лари

06.09 / Кобзев объявил 2021 год в Иркутской области годом Байкала

13.11 / Китай поздравил Байдена с победой на выборах

15.06 / Венгрия запретила в школах гей-пропаганду

25.09 / Путин призвал поддержать туризм на Камчатке

10.12 / Врач назвала главные причины снижения детской смертности в России

18.06 / Эриксена выписали из больницы. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор

25.12 / Microsoft Word получил новый инструмент для проверки грамматики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика