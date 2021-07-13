«Яндекс» улучшил систему поиска

Российская поисковая система снова улучшила систему обработки запросов. Особенно это касается тех случаев, когда вы ищите в «Яндексе» информацию о фильмах, авиабилетах или, например, хотите забронировать номер в отеле.

Как поясняют специалисты, поисковик теперь предоставляет информацию сразу из нескольких источников. При этом расширенные сведения вы сможете получить по прямой ссылке, просто кликнув на нужное слово.

Так называемые обогащенные ответы на запросы не просто предоставляют массу информации, большая часть которой оказывается ненужной в данный момент. Фактически поисковик сортирует данные и предоставляет их в концентрируемом виде. Таким образом, пользователь может экономить время.