 

Бывшего чиновника Генпрокуратуры суд приговорил к двум годам тюрьмы за попытку дать взятку аудиторам

13.07.2021, 1:24, Новости дня
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ВАКС признал экс-чиновника виновным в покушении на предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Суд установил, что в декабре 2016 года обвиняемый дал посреднику $5 тыс. взятки, чтобы тот передал их чиновникам Госаудитслужбы. Взяткой он собирался повлиять на результаты внеплановой выездной ревизии по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Генпрокуратуры.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, за год до этого сотрудники ГПУ растратили 1,8 млн грн бюджетных средств, перечислив их трем фирмам за невыполненные работы и услуги. Чиновник ГПУ Аполлинарий Нагалевский попросил своего знакомого из Счетной палаты Украины за взятку повлиять на в то время и.о. первого заместителя Государственной аудиторской службы Станислава Косинова, который контролировал внеплановую ревизию в ГПУ.

“Впоследствии обвиняемый попросил вернуть ему $5 тыс., поскольку не заметил изменений в работе ревизоров. Он сказал, что нашел других людей, которые обеспечат нужные ему результаты ревизии. При возвращении денег Нагалевского задержали детективы НАБУ”, – рассказали в центре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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