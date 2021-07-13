 

Встреча Зеленского и Меркель длилась более четырех часов – Офис президента

13.07.2021, 1:24, Новости дня
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Об этом Офис президента проинформировал в Facebook в ночь на 13 июля. 

В ОПУ констатировали, что беседа, которая проходила в формате ужина, длилась более четырех часов. О деталях не сообщили, но анонсировали выступление Зеленского на форуме “Украина 30” – ожидается, что 13 июля президент там расскажет, как прошла встреча.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2416382728506580

Контекст:

Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию 11 июля. Президент Украины встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. 

Около 20.00 по киевскому времени 12 июля Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”. 

Зеленский подчеркивал, что “Северный поток – 2” – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта. Президент считает, что вопрос этого трубопровода должен обсуждаться на встрече лидеров “Нормандской четверки” и что Украине необходимы гарантии ЕС относительно энергетической безопасности. 

Также Зеленский призвал “все страны” оказывать давление на Россию, чтобы добиться проведения саммита лидеров “Нормандской четверки”, и выступил за вовлечение США в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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