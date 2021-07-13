Лучшие дни 2022 года для начала диеты

Одним из важнейших светил является Луна. Она влияет на физическое состояние людей, потому что наш организм состоит на 80% из воды.

Можно спорить, отражается ли обстановка на небе на человеке, но неопровержимым доказательством мы имеем явление морских приливов и отливов. Если Луна управляет водной стихией, невозможно отрицать, что на нас она влияет ничуть не меньше. О том, как именно это происходит, рассказывает известный астролог Тиана Атлас.

Придерживаясь определенных лунных дней календаря можно хорошо скинуть вес или почистить организм без труда.

Лунный месяц состоит из тридцати дней. Началом его считается новолуние, когда Луна и Солнце совпадают в одном градусе небосвода, а далее Луна начинает отдаляться. Если это происходит ночью, то первый день Луны получится очень коротким, лунный месяц будет состоять из 30 дней. Если же момент новолуния попадает на день или вечер, то в лунном месяце будет 29 лунных дней.

Как же нам использовать лунный календарь для очищения организма?

Детокс и диету благоприятно начинать во 2, 20, 25, 26 и 28 лунный день.

Во 2-й день начинается первая лунная фаза после новолуния, благоприятно начинать любой оздоровительный цикл. Плюс, если хочется избавиться от вредных привычек, которые подрывают здоровье, то начинать нужно в этот период.

В 20-й лунный день убывающая Луна выводит из организма все ненужное. Необходимо избегать больших физических нагрузок и неправильного питания. Желательно употреблять вегетарианскую пищу. Детокс или диета ограничат организм от стрессовых факторов.

В 25, 26 и 28 лунный день, масса тела начинает уменьшаться за счет уменьшения жидкости, заканчиваются все процессы лунного цикла. Если вы сторонник лечебного или интервального голодания, это лучшие дни месяца. Очищение организма, диета или детокс проходят максимально эффективно.

Плюс, для похудения очень хороши дни новолуний и полнолуний.

Новолуние может воздействовать на человека в течение нескольких дней. В этот период происходит ускорение вывода жидкости из организма и ускоренный обмен веществ.

В полнолуние влияние Лунной энергии на человека максимально, и после этой точки максимума наш вес плавно уходит, организм очищается.

Несложно худеть, когда Луна проходит по знакам Овен и Козерог:

Луна в Овне способствует тому, что еда переваривается очень быстро и практически не задерживается в организме. Также мы сами становимся более активными и много двигаемся.

Луна в Козероге способствует непритязательности в еде, а когда не хочется сладостей и запретных углеводов – вес уходит быстрее.

Учет влияния растущей Луны позволяет набрать вес, если стоит цель его увеличить или нарастить мышцы.

На убывающей Луне происходит очищение и выводится лишняя жидкость.

В натальной карте можно увидеть, склонен ли человек к полноте или способен быстро сбрасывать вес.

И еще важное событие, которое нас ждет – Венера станет ретроградной с 19 декабря 2021 года до 29 января 2022 года. Целых полтора месяца у нас будет возможность если не привести свой вес в порядок, то хотя бы не набрать килограммы во время новогодних праздников. Поскольку ретроградность происходит в знаке Козерога, а Козерог олицетворяет аскезу, уменьшение и похудение, то вся ситуация чудесно предрасполагает к тому, чтобы взять себя в руки и похудеть. Однако, Козерог – знак Земли и дает награды за труд, а значит быстрого эффекта ожидать не нужно и стоит запастись терпением.

Итак, удачные числа для начала диеты в 2022 году с учетом лунного дня и знака Луны: