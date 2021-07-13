Патриарх Кирилл приостановил действие свидетельств о крещении прихожан, не привитых от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом аннулировал документы о крещении прихожан РПЦ, если они не подкреплены сертификатом о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Указ вступает в силу в Петров день, то есть 12 июля.

Приостановление действия свидетельства о крещении означает, что для церкви человек становится некрещёным. Это не отлучение от церкви, потому что свидетельство автоматически восстанавливается в момент вакцинации. Никаких действий ни от прихожанина, ни от его духовника при этом не требуется.

– Пандемия нанесла колоссальный ущерб матери-церкви. Инфекция унесла множество жизней как прихожан, так и клириков. Доходы многих приходов и епархий стали критически низкими. В этой ситуации любой, пренебрегающий вакциной, которую даровал нам Господь через благословлённые им руки учёных-вирусологов, пренебрегает Церковью. А значит, Церковь не ходатайствует пред Господом о его спасении, – говорится в патриаршем указе.

В случае смерти прихожанина с недействительным крещением он не может претендовать на отпевание в церкви. Соборование умирающего также невозможно, если он не привит. Специалисты-теологи с сожалением констатируют, что все непривитые в результате попадут в ад. При введении первой дозы вакцины пациент лишь временно становится вновь крещёным. Если через три недели не введена вторая доза, крещение вновь приостанавливается.

Прихожане, имеющие медотвод от профпрививок и умершие без вакцинации, тем не менее, считаются крещёными. Их родственники должны предъявить в храме соответствующие медицинские документы.

—