Людей с ограниченными возможностями здоровья приглашают к участию в конкурсе «Преодоление»

12.07.2021, 13:13, Объявления

Теги: Конкурс

Департамент по социальной поддержке населения приглашает принять участие в муниципальном этапе конкурса «Преодоление» лиц с ограниченными физическими возможностями в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Рыбинска.

Конкурс проводится в восьми номинациях:

1. «Сценическое творчество»:

– вокал (сольное пение, дуэты и трио, ансамбли, хоровое пение);

– жестовое пение;

– хореография (сольное исполнение, коллектив);

– театральное мастерство;

– выразительное чтение;

– исполнение произведений на музыкальных инструментах.

2. «Художественное изобразительное творчество»:

– живопись и графика;

– граффити;

– скульптура;

– роспись;

– инсталляция.

3. «Декоративно-прикладное творчество»:

– резьба по дереву;

– работы из природного материала;

– вышивка, ткачество, кружева, вязание;

– макраме, плетение;

– батик;

– мозаика, аппликация.

4. «Литературное творчество»:

– поэзия;

– проза;

– журналистика;

– публицистика.

5. «Кино- и медиатворчество»:

– кинематография;

– мультипликация и анимация, в том числе компьютерная;

– веб-разработка;

– фотография и фотоколлаж.

6. «Интеллектуальное творчество»:

– новаторство;

– открытие;

– изобретение;

– научные работы;

– рационализаторские разработки;

– инновационное предпринимательство.

7. «Спортивные достижения» – все виды спорта.

8. «Общественная деятельность»:

– руководитель общественной организации;

– активист общественной организации;

– волонтерская деятельность.

Заявка на участие в конкурсе оформляется по 13 августа 2021 года. К заявке прилагаются:

∙ фотография конкурсанта размером 10 x 15 см;

∙ портфолио конкурсанта – текст и фотографии, всесторонне представляющие конкурсанта и его творчество в соответствующей конкурсной номинации (фамилия, имя, отчество, творческие увлечения, награды и заслуги). Информация должна быть представлена на бумажном носителе объемом не более 3 страниц формата А4;

∙ видеоролик, отражающий творчество конкурсанта в соответствующей номинации конкурса, конкурсные работы, исполнение произведений, награды, отзывы о деятельности и творчестве конкурсанта. Длительность видеоролика – не более трех минут, формат записи – AVI, электронный носитель – DVD или CD с нанесенными фамилией, именем, отчеством участника;

Для участия в номинациях «Литературное творчество» и «Интеллектуальное творчество» дополнительно направляется приложение в виде копий: сборников материалов, публикаций, патентов на изобретение, свидетельств, подтверждающих заслуги кандидата в указанном виде творчества.

Прием конкурсной документации для участия в муниципальном этапе конкурса осуществляют специалисты отдела по работе с ветеранами, инвалидами, опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами, охране труда и социально-трудовым отношениям. Ответственное лицо- Шиланова Ирина Александровна, телефон: 8 (4855) 28-17-69.

Итоги муниципального этапа являются основанием для представления его победителей к участию в региональном этапе конкурса в текущем году.

Департамент по социальной поддержке населения приглашает к участию ярких и творческих личностей.