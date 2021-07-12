Людей с ограниченными возможностями здоровья приглашают к участию в конкурсе «Преодоление»
 

Людей с ограниченными возможностями здоровья приглашают к участию в конкурсе «Преодоление»

12.07.2021, 13:13, Объявления
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Департамент по социальной поддержке населения приглашает принять участие в муниципальном этапе конкурса «Преодоление» лиц с ограниченными физическими возможностями в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Рыбинска.

Конкурс проводится в восьми номинациях:

1. «Сценическое творчество»:
– вокал (сольное пение, дуэты и трио, ансамбли, хоровое пение);
– жестовое пение;
– хореография (сольное исполнение, коллектив);
– театральное мастерство;
– выразительное чтение;
– исполнение произведений на музыкальных инструментах.

2. «Художественное изобразительное творчество»:
– живопись и графика;
– граффити;
– скульптура;
– роспись;
– инсталляция.

3. «Декоративно-прикладное творчество»:
– резьба по дереву;
– работы из природного материала;
– вышивка, ткачество, кружева, вязание;
– макраме, плетение;
– батик;
– мозаика, аппликация.

4. «Литературное творчество»:
– поэзия;
– проза;
– журналистика;
– публицистика.

5. «Кино- и медиатворчество»:
– кинематография;
– мультипликация и анимация, в том числе компьютерная;
– веб-разработка;
– фотография и фотоколлаж.

6. «Интеллектуальное творчество»:
– новаторство;
– открытие;
– изобретение;
– научные работы;
– рационализаторские разработки;
– инновационное предпринимательство.

7. «Спортивные достижения» – все виды спорта.

8. «Общественная деятельность»:
– руководитель общественной организации;
– активист общественной организации;
– волонтерская деятельность.

Заявка на участие в конкурсе оформляется по 13 августа 2021 года. К заявке прилагаются:

∙ фотография конкурсанта размером 10 x 15 см;
∙ портфолио конкурсанта – текст и фотографии, всесторонне представляющие конкурсанта и его творчество в соответствующей конкурсной номинации (фамилия, имя, отчество, творческие увлечения, награды и заслуги). Информация должна быть представлена на бумажном носителе объемом не более 3 страниц формата А4;
∙ видеоролик, отражающий творчество конкурсанта в соответствующей номинации конкурса, конкурсные работы, исполнение произведений, награды, отзывы о деятельности и творчестве конкурсанта. Длительность видеоролика – не более трех минут, формат записи – AVI, электронный носитель – DVD или CD с нанесенными фамилией, именем, отчеством участника;

Для участия в номинациях «Литературное творчество» и «Интеллектуальное творчество» дополнительно направляется приложение в виде копий: сборников материалов, публикаций, патентов на изобретение, свидетельств, подтверждающих заслуги кандидата в указанном виде творчества.

Прием конкурсной документации для участия в муниципальном этапе конкурса осуществляют специалисты отдела по работе с ветеранами, инвалидами, опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами, охране труда и социально-трудовым отношениям. Ответственное лицо- Шиланова Ирина Александровна, телефон: 8 (4855) 28-17-69.

Итоги муниципального этапа являются основанием для представления его победителей к участию в региональном этапе конкурса в текущем году.

Департамент по социальной поддержке населения приглашает к участию ярких и творческих личностей.




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