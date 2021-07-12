 

Фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей отпустили из СИЗО

12.07.2021, 23:58, Новости дня
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Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест четырех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил их адвокат Игорь Трунов.

Врачам Юлиане Ивановой, Лилии Панаиоти, урологу частной клиники NGC Тарасу Ашиткову и гендиректору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову «установлен срок домашнего ареста до 14 октября». Адвокат указал, что арест продлевался по одним и тем же основаниям, то есть «следствие на сегодняшний день так и не смогло найти доказательств вины в действиях подзащитных», передает ТАСС.

В СИЗО были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО): Иванова, Панаиоти, Ашитков, Мельников, а также Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов и Роман Емашев. При этом основной фигурант Константин Свитнев объявлен в международный розыск и арестован заочно, как и одна из суррогатных матерей – Ирина Когут, гражданка Украины. Их обвиняют в торговле людьми и причинении смерти по неосторожности.

Напомним, СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело возбудили в январе 2020 года после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. В июне в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан КНР. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.



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