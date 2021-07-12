Политика: Путин посоветовал Украине не становиться «анти-Россией»

Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник.

На сайте Кремля в понедельник появилась статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», причем ее обнародовали не только на русском, но и на украинском языке.

С первых же строк Путин напоминает: и русские, и украинцы, и белорусы – это наследники Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном прост­ранстве – от Ладоги и Новго­рода до Киева и Чернигова – были объединены одним языком, хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей. И в западных, и в восточных русских землях вера была право­славной, вплоть до середины XV века сохра­ня­лось единое церковное управление.

Что касается современного украинского государства, то это «целиком и полностью детище советской эпохи», отметил Путин. «Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произ­вольно нарезали границы, раздавали щедрые террито­риальные «подарки». – указывает Путин и делает вывод:

«Россия фактически была ограблена».

О том, что современная Украина – детище большевиков, сотканное из русских земель, нынешние киевские лидеры предпочитают не вспоминать, отмечает Путин. Более того, они взяли курс на превращение своего государства в некий антипод России.

Путин отметил: идеологема «Украина – анти-Россия» возникла отнюдь не после Майдана 2014 года, корни этого русофобского проекта лежат глубже в истории. «Заказчики этого проекта взяли за основу еще старые наработки польско-австрийских идеологов создания «антимосковской Руси», – отметил российский лидер. При этом не надо забывать, что на самом деле и Речь Посполитая, и Австрийская империя, и гитлеровцы рассматривали подвластные им украинские земли как объект для эксплуатации, подчеркнул Путин. «Нацистам, которым прис­луживали коллабо­ра­цио­нисты, выходцы из ОУН-УПА, нужна была не Украина, а жизненное пространст­во и рабы для арийских господ», – добавил российский лидер.

После 1991 года независимую республику шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России, отметил Путин. По его оценке, в постсоветский период «неизбежно пришло время, когда концепция «Украина – не Россия» уже не устраивала». Стоит напомнить, что с концепцией «Украина – не Россия» в 2003 году выступил второй президент Незалежной Леонид Кучма.

Но на современном этапе потребовалась Украина как «анти-Россия» – и с этим в Москве не могут смириться, подчеркнул Путин. Нынешний курс Киева на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения», отмечает российский президент.

«Для многих на Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей – мил­лионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье», – отметил президент, заверив, что сама РФ никогда не была и не будет «анти-Украиной».

Как напоминает ТАСС, Владимир Путин во время «Прямой линии» 30 июня пообещал написать отдельную статью по истории русского народа и в том числе его связи с Украиной. «Я изложу свое отношение к этому делу», – сказал Путин, добавив, что «русский народ всегда старались растащить и раздробить».

«Путин пишет не как ученый, а как политик. Он сам говорит, что он не занимается научными изысканиями – он ссылается на открытые источники, – поделился впечатлением от статьи депутат Госдумы Олег Морозов. – Путин складывает все данные в систему, дает цельную завершенную картину нашего понимания того, что такое русский, украинский и белорусский народ, что такое и откуда взялась украинская государственность, что такое украинский суверенитет». По мнению депутата, на все эти вопросы Путин дает четкий и последовательный ответ. «В некоторых пассажах, как мне кажется, Путин говорил от всего сердца. Главное, что он хотел сказать:

ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра никакой суверенитет для Украины невозможен, если Украина не будет добрым партнером и соседом России.

Только в этом случае возможна украинская государственность. В этом – самый главный и самый жесткий вывод Путина», – считает Морозов.

Статья Путина – послание самому широкому кругу адресатов, подчеркнул Морозов. «Россияне, жители Украины, в том числе – нацменьшинства, а также Владимир Зеленский, Джо Байден, Ангела Меркель и будущий немецкий лидер – каждый прочитает текст и поймет, что слова президента РФ адресованы ему», – отметил парламентарий.

По мнению собеседника, критика идеи «Украины – анти-России» – стала своеобразным контрапунктом статьи Путина. «Популярная среди украинских властей доктрина «анти-России» искажает и все остальное на Украине: история превращается в анти-историю, культура – в антикультуру. Благородный Гоголь в руках украинских историков и политиков превращается в анти-Гоголя. И даже суверенитет превращается в анти-суверенитет», – подчеркнул собеседник.

«В итоге, прислужник нацистов Бандера становится на Украине национальным героем, предатель Мазепа оказывается образцом благородства, Петлюра, который торговал украинскими землями в угоду немцам, тоже приводится в пример. А настоящие герои, проливавшие кровь за Украину, создававшие ее промышленность и культуру, составляющие славу республики, всячески порицаются, а их памятники сносятся», – напомнил депутат.

«В своей статье

российский президент проводит четкую линию разграничения между тем, что думает украинский народ, и что делают нынешние киевские власти,

– сказал бывший премьер-министр провозглашенной Луганской народной республики, политтехнолог Марат Баширов. – Когда Путин указывает, что при Зеленском ситуация в Донбассе деградировала, он также отмечает то, что первопричины этой деградации заложил Петр Порошенко, а Зеленский эту деградацию усугубил».

По мнению Баширова, российский руководитель не задавался целью переубеждать украинских националистов или нынешних киевских политиков. «Статья Путина предназначена для другой аудитории – для думающих людей в обеих наших республиках. Когда думающие граждане Украины видят, что их мысли созвучны позиции нашего президента, то они чувствуют поддержку со стороны России. Размещение на сайте Кремля варианта статьи на украинском языке как раз подчеркивает то, что украинский язык в РФ – такой же государственный, как и русский», – сказал Баширов. Он напомнил, что в Республике Крым украинский язык – официальный, наряду с русским и крымскотатарским.

«Путин уважает тех граждан Украины, которые хотят прочитать статью именно на украинском. Это в корне противоречит принципам политики, которую проводит Киев по отношению к русскому языку и русскому народу на Украине – в частности, противоречит духу «Закона о коренных народах», – указывает Баширов.

Также важен тот факт, что российский лидер не идеализирует политику Российской империи и Советского Союза в отношении украинского народа, отметил собеседник. Так, в частности, Путин упомянул Валуевский циркуляр 1863 года, и Эмский акт 1872 года, которые ограничили издание и ввоз из-за границы религиоз­ной и общественно-полити­ческой лите­ра­туры на украинском.

«Политика царских властей на Украине была продиктована постулатом, что РФ – империя, а не многонациональное государство, говорится в статье Путина. В этой политике были свои ошибки. Если бы в царские времена задумывались о равенстве народов в Российской империи, возможно, не случилось бы грандиозных потрясений в начале XX века», – заметил политолог.

Украинская ССР была создана Лениным как часть союзного многонационального государства – и Путин указал, чем может быть чревата ревизия советского наследия, обратил внимание Баширов. Путин процитировал идею правоведа и политика Анатолия Собчака о том, что республики-учредители СССР, если уж они решили аннулировать договор об образовании Союза, должны вернуться в границы 1922 года, – в которых они вступали в этот Союз. «Путин тем самым намекнул киевским властям, – если они не одумаются и не сменят курс, то Украина начнет разваливаться, потеряет много регионов и в итоге вернется к тем границам, в которых она входила в состав СССР», – отметил эксперт.

Примечательно, что президент РФ указывает на то, что наша страна многое сделала для того, чтобы украинское государство состоялось после распада СССР, отметил собеседник. «По словам Путина, если бы Украина оставалась в формате экономического взаимодействия с Россией, это принесло бы десятки миллиардов долларов в бюджет Украины и пошло бы во благо украинским гражданам», – указал Баширов.

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