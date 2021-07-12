В “Голосе” заявили, что информация об увольнении Железняка не соответствует действительности

“Согласно положению о фракции, назначение и увольнение председателя фракции и его заместителей происходит не менее 2/3 голосов от состава фракции”, – говорится в заявлении.

В парии призвали коллег “воздержаться от провокаций и распространения заведомо ложной информации”.

Фракция “Голос” в Верховной Раде после выхода из нее Святослава Вакарчука состоит из 20 депутатов.

Ранее сегодня нардепы от “Голоса” Ольга Стефанишина и Александра Устинова сообщили, что фракция большинством в 11 голосов проголосовала за увольнение Железняка. Стефанишина настаивает, что согласно положению о фракции, 14 голосов нужно только для назначения председателя фракции и для выражения ему недоверия, а для увольнения достаточно большинства.

Выдержку из устава фракции, согласно которому все решения принимаются большинством от присутствующих на заседании, за исключением решений об избрании или выражения недоверия главе фракции или его заместителю, опубликовало издание LB.ua.

Скриншот: lb.ua

При этом Железняк в комментарии изданию заявил, что чтобы уволить главу фракции “Голос”, необходимо выразить ему недоверие.

“Любая работа фракции определяется следующими вещами: или по регламенту, или положением о фракции. У нас как можно переназначить главу фракции: когда ты избрал нового главу, ты не можешь его отстранить, можешь выразить недоверие. Выражение недоверия – даже если произошло бы такое голосование – это две трети фракции, то есть 14 голосов”, – сказал он.

Железняк подчеркнул, что решение о его потенциальном увольнении будет рассмотрено на заседании политсовета партии. По его словам, завтра, 13 июля, спикер Дмитрий Разумков “ничего объявлять не будет”.

Нардеп также добавил, что его заместитель Роман Костенко, который, по словам Стефанишиной, теперь будет и.о. главы фракции, отказался “участвовать в этом цирке”, так как “есть легитимный председатель, который выполняет обязанности”.

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавлял Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

В “Голосе” с весны продолжается кризис. 22 марта 2021 года нардеп Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломии Бобровской, Александре Устиновой, Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

В июне черновицкая облорганизация “Голоса” обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично. Черкасская,ивано-Франковская и львовская областные ячейки “Голоса” 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия, провести прозрачный съезд, на котором избрать нового главу партии.

16 июня половина членов депутатской фракции “Голос” объявили о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение вошло 10 человек: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Александра Устинова. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.

В “Голосе”, комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состав фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

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