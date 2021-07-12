Охрана Atlas Weekend хотела вывести с концерта Меладзе украинца с флагом УПА. После этого его пригласили на “Бандерштат”

К зрителю, который просто стоял, завернувшись в знамя, подошли несколько охранников и попытались увести его. Они отказались от своих намерений после того, как журналистка ТСН несколько раз задала им вопрос: “А что не так с парнем?”

В сюжете отметили, что Меладзе не был запрещен въезд в Украину после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, однако певец никогда не высказывался по политическим вопросам.

Мужчина рассказал ТСН, что пришел на одиночный пикет, флаг УПА – это мирный протест против выступления российского певца.

“Возможно, я один тут такой. Наша власть не должна такого допускать”, – отметил он.

ВИДЕОВидео: NCY / YouTube

Активист Сергей Стерненко написал в Facebook, что приезд Меладзе в Киев – элемент гибридной войны, которую Украина проигрывает.

“Почувствуй себя чужим в своей стране. Этот парень пришел с одиночным пикетом на концерт россиянина Меладзе на Atlas Weekend в Киеве. Он не трогал никого. Просто стоял с красно-черным флагом”, – отметил Стерненко.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3054578901485105

Тарас Мортюк спросил у организаторов фестиваля в Facebook, почему они привезли в Украину певца из страны-агрессора и пытаются избавиться от украинца с флагом УПА.

“Мы выбираем и привозим на фестиваль только тех артистов, которые своими словами и действиями не нарушали законов Украины. Валерий Меладзе никогда публично не поддерживал аннексию Крыма или действия Российской Федерации в отношении Украины. С 2014 года этот исполнитель не выступал на территории аннексированного Крыма”, – отметили они.

Организаторы фестиваля “Бандерштат” 12 июля сообщили в Facebook, что ищут украинца с красно-черным флагом, чтобы подарить ему абонемент.

“Хотим поблагодарить парня за его проукраинскую позицию и подарить трехдневный абонемент на “Бандерштат”. Берите красно-черные и сине-желтые флаги и увидимся 6–8 августа в Луцке!” – написали в посте.

Адвокат Евгения Закревская сообщила, что с флагом был киевлянин Егор Кичко.

https://www.facebook.com/bandershtat/posts/1973944312776632

Контекст:

Меладзе приехал в Киев и 7 июля появился на съемках нового украинского вокального проекта “Поют все”. Также шоумен 8 июля выступил на фестивале Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ в Киеве.

Солисты ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, заслуженный артист Украины Алексей Шпортько и его жена Анастасия Шпортько отказались от участия в шоу “Поют все” из-за участия в нем Меладзе.

Общественные организации заявили о бойкоте Atlas Weekend и призвали отменить выступление Меладзе, который является членом партии “Единая Россия”, а также был замечен на частных выступлениях для семьи находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко. Тем не менее концерт отменен не был.

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