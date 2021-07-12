Зеленский прокомментировал призывы в ЕС к саммиту с Путиным: Не хочу сказать, что это предательство, но это несправедливо

Комментируя недавнюю встречу президента США Джо Байдена с Путиным, Зеленский отметил, что “это их право” и “это правильно”. Он объяснил свою позицию тем, что речь идет о больших странах, между которыми возникло много вопросов.

Отвечая на вопрос, не считает ли Зеленский себя преданным из-за предложений Евросоюзу пригласить Путина, Зеленский ответил: “Я не хочу сказать, что это предательство, потому что Евросоюз уже принял решение, эта встреча не состоится”.

В то же время украинский президент назвал соответствующие призывы со стороны Меркель и Макрона “несправедливыми” по отношению к Украине.

“Но я думаю, что это несправедливо. Поскольку это означает, что стоимость любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что после семи лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить, как раньше”, – сказал он.

Контекст:

Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

23 июня 2021 года СМИ сообщили о желании канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС, который проходил в Брюсселе 24–25 июня.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз “должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом”. Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.

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