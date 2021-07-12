 

В библиотеку английского собора вернули книгу, которую взяли почитать в 1709 году

12.07.2021, 23:36, Новости дня
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В собор привезли посылку, в которой оказался том “Религиозных канонов прихожанина англиканской церкви”. К нему прилагалась записка, в которой объяснили, что владелец книги недавно умер.

“Книга вернулась к нам, поскольку леди из Уэльса нашла ее среди вещей своей скончавшейся крестной матери. В завещании женщины была просьба вернуть книгу в собор”, – рассказал  заместитель настоятеля собора Кит Фэрроу.

Он отметил, что штрафа за просрочку хватило бы на замену крыши.

“Но я пообещал семье, что никакого штрафа не будет: они вернули книгу, и это замечательно. Спустя 300 лет наша маленькая жемчужина снова дома”, – уточнил священник.

Книга была написана в 1688 году и переиздана в 1704-м, ее собираются выставить в церкви.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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