 

В Apple Pay появилась возможность подключения карты «МИР»

12.07.2021, 23:32, Разное
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В сервисе Apple Pay официально появилась возможностью подключения карты «МИР». Об этом рассказали представители Сбербанка.
После того, как РФ заняла второе место в 2020 году по количеству зарегистрированных пользователей в Apple Pay, информация стала серьёзным поводом для модификации держателей фирменных карт банков. Теперь же в Сбербанке сообщают о том, что пользователи с iPhone 6 и выше могут привязать к платёжной системе любую карту «МИР». Таким образом люди могут расплачиваться не только с помощью своего телефона, но и наручных часов Apple Watch, поддерживающих данную функцию.

Подключение платёжного сервиса Apple стало последним, так как до этого с картой «МИР» уже полноценно работали Android-устройства и фирменные приложения южнокорейского Samsung. Нововведение позволило охватить практически все доступные устройства на территории России.

Источник: rueconomics.ru



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