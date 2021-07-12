В Apple Pay появилась возможность подключения карты «МИР»

В сервисе Apple Pay официально появилась возможностью подключения карты «МИР». Об этом рассказали представители Сбербанка.

После того, как РФ заняла второе место в 2020 году по количеству зарегистрированных пользователей в Apple Pay, информация стала серьёзным поводом для модификации держателей фирменных карт банков. Теперь же в Сбербанке сообщают о том, что пользователи с iPhone 6 и выше могут привязать к платёжной системе любую карту «МИР». Таким образом люди могут расплачиваться не только с помощью своего телефона, но и наручных часов Apple Watch, поддерживающих данную функцию.

Подключение платёжного сервиса Apple стало последним, так как до этого с картой «МИР» уже полноценно работали Android-устройства и фирменные приложения южнокорейского Samsung. Нововведение позволило охватить практически все доступные устройства на территории России.

Источник: rueconomics.ru