 

Хакеры создали аппаратное устройство для меткой стрельбы в шутерах

12.07.2021, 23:32, Разное
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Неизвестная группа хакеров создала аппаратное устройство для меткой стрельбы в любых шутерах. Примечательно, что устройство невозможно обнаружить ни одним из существующих античитов.
Суть самого устройства заключается в небольшом чипе видеозахвата, который нужно подключить напрямую к компьютеру или консоли через кабель HDMI. Он способен улавливать не только врагов на экране, но также отдельные части тела противника. Дальше система посылает полученные данные в устройство сквозного ввода (Titan Two или Cronus Zen), где информация о расположении нужной мишени обрабатывается. После этого уже ИИ-алгоритм считывает насколько и в какую сторону нужно сместить прицел для точного выстрела и проделывает все эти действия всего за 10 мс. Сам же пользователь может гибко настроить, насколько большой будет область захвата или куда именно будет целиться ИИ.

Сами хакеры пока не говорят, где можно приобрести устройство. Его цена составляет 50 долларов. Игровые компании уже начали массово блокировать любые упоминания о новом способе мошенничества на YouTube, так как появились ролики, где люди уже используют чип для меткой стрельбы. В самой же игре компьютерный античит не сможет заподозрить игрока, ведь устройство не вносит никакие изменения в игровые файлы, а его составляющие вполне легально используются геймерами по всему миру.

Источник: 3dnews.ru



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