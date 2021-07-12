Мнение: Википедия более односторонняя, чем когда-либо

Один из создателей Википедии о том, как она превратилась в инструмент цензуры и навязывания единственно-правительного мнения.

На деле, для адекватных людей все это давно было очевидно, поэтому всегда доставляли персонажи, которые по вопросам политики и истории ссылались на "Википедию" как на источник сакрального знания. Теперь вот уже и создатель "Википедии" разъясняет очевидное для животных с неолиберального скотного двора потребляющих "идеологические отруби" под соусом "нейтральной точки зрения на основе объективных и правдивых источников".

Википедия более односторонняя, чем когда-либо

Весь энциклопедический контент в Википедии, как объясняет страница с ее политикой, должен быть написан с нейтральной точки зрения (НПОВ) ". Возможно, в это будет трудно поверить, если вы прочитали много статей Википедии на спорные темы в последнее время. Но это правда: нейтралитет – второй из "Пяти столпов" политики, которая определяет подход Википедии к ремеслу энциклопедии. Основатель Википедии Джимми Уэйлс сделал заявление, которое сейчас Википедия считает окончательным. "Поступая правильно, принимает много форм, – писал он, – но, возможно, наиболее важным является сохранение нашего общего видения и культуры продуманной дипломатической честности".

Да, Википедия очень серьезно относится к своей нейтральности.

Но что значит "нейтральный"? Это легко понять неправильно; многие думают, что это означает то же самое, что и "объективность". Но нейтралитет – это не то же самое, что объективность. Если энциклопедия нейтральна в отношении политических, научных и религиозных споров – вопросов, которые определяют продолжающуюся культурную войну, – то вы найдете конкурирующие стороны, представленные тщательно и уважительно, даже если одна сторона "объективно" ошибается. Из действительно нейтральной статьи вы узнаете, почему по целому ряду вопросов консерваторы верят в одно, в то время как прогрессисты верят в другое. И тогда ты сможешь подумать над этим своим собственным умом. Это то, что предлагает Википедия? Как мы увидим, ответ – Нет.

"Теперь подождите секунду", я уже слышу, как некоторые говорят. "Я отвергаю это различие между объективностью и нейтралитетом. Нейтралитет не означает придание равного веса всем мнениям. Нейтральность означает приближение к проблемам без эмоций, следование стандартам логики и науки. Нейтральный подход ищет жесткие факты и собирает с трудом завоеванные истины для критической аудитории ".

Это может быть хорошо, но я боюсь, что это не то, что "нейтралитет" означает, конечно, не согласно Википедии. Логика, наука и фактология достойны восхищения, но слова, суммирующие эти идеалы, – "объективность" и "рациональность". Нейтралитет – это нечто другое. Википедия должна быть похожа на Швейцарию, сказочно говоря: не определять ни одну сторону как врага, и уж точно не делать выстрелы в одну сторону. И вот примерно так Википедия до сих пор официально характеризует нейтралитет: "Википедия преследует цель описать споры, но не заниматься ими".

Джимми Уэйлс прав. Первоначально мы взяли на вооружение политику нейтралитета, направленную на формирование "культуры продуманной дипломатической честности". Другими словами, способ сохранить мир между радикально разнообразными участниками заключается не в объявлении победителей и проигравших. Но это лишь одна из причин, по которой мы приняли эту политику. Была еще одна ключевая причина: как я уже объяснял, никто не имеет права придумать вам решение, особенно в открытом, глобальном проекте. Это ведет к насилию над нашей базовой автономией, и если проект когда-нибудь станет очень масштабным и важным, это поставит огромное количество власти в руки идеологической клики. А в Википедии нет клики (спросите их; они вам скажут). Такой идеологический контроль превратил бы Википедию в двигатель пропаганды. Политика нейтралитета должна была предотвратить это.

Существует решающее различие между пропагандой и информацией, которая поддерживает индивидуальные обсуждения. Разница в нейтралитете.

Так отвечает ли Википедия собственным идеалам нейтралитета? Давай узнаем. Я уже исследовал этот вопрос, ища (и легко находя) предвзятость в статьях на важные темы. В настоящей статье я придерживаюсь другого подхода: мы можем перечислить несколько больших политических вопросов, кратко подвести итог враждующим взглядам на них, а затем посмотреть и посмотреть, нейтрально ли эти взгляды представлены, таким образом, что позволяет читателю составить собственное мнение. Это звучит справедливо? Думаю, так и есть. И придерживается ли Википедия такого подхода?

Я предлагаю посмотреть и посмотреть. Какие вопросы за последний год или около того вызвали самый острый спор? Мы можем посмотреть на главные битвы культурной войны: политику, науку, религию. Я буду тратить большую часть своего времени на политику.

В политике США четыре крупнейших политических вопроса будут включать в себя:

Импичменты Трампа

Скандалы Байдена

Беспорядки в Антифе и BLM

Предполагаемые нарушения на выборах

Импичменты Трампа

Демократы и (большинство) республиканцы резко разделились в вопросе о том, имеют ли импичменты Трампа какие-либо основания. Демократическая точка зрения заключалась в том, что Трамп злоупотреблял своим офисом, призывая президента Украины провести расследование в отношении своего оппонента Байдена. Позже он обвинялся во вторжении 6 января в здание Капитолия. Республиканская точка зрения заключалась в том, что призыв Трампа к украинскому президенту был абсолютно невинен, что он не совершал "высоких преступлений или правонарушений," и что Байден на самом деле виновен в грязных делишках на Украине. Что касается вторжения 6 января, то не его замечания его вызвали. Конечно, со всех сторон можно сказать гораздо больше. Сейчас нейтральная Википедия не будет четко выходить ни с одной, ни с другой стороны и полностью раскладывать дела демократов и республиканцев справедливо и полно. Это то, что мы видим в Википедии?

№ По состоянию на это написание (и это предостережение идет для всех следующих) существовал раздел статьи Дональда Трампа о первом импичменте (2019-20). Этот раздел не имел абсолютно никакой информации о республиканской стороне в процедуре импичмента палаты; представлена только демократическая сторона. Что касается судебного процесса в Сенате, вот общая степень высказываний Википедии о позиции Трампа (т.е. большинства республиканцев): "Адвокаты Трампа не отрицали фактов, изложенных в обвинениях, но заявили, что Трамп не нарушал никаких законов и не препятствовал Конгрессу. Они утверждали, что импичмент" конституционно и юридически недействителен ", потому что Трампу не инкриминируют преступление и что злоупотребление властью не является импичментом". Вот и все; два прозрачно предвзятых предложения. Помимо прочего, в статье опущен тот существенный момент, что адвокаты Трампа также отрицали, что в первую очередь имело место какое-либо злоупотребление властью.

Есть, конечно, гораздо больше информации о деле республиканцев в (очень длинной) статье "Первый процесс по импичменту Дональда Трампа"; но, и я полагаю, вам просто придется поверить мне на слово, соответствующий раздел крайне предвзят, например, отвергая различные мнения, которые он называет "теориями заговора".

Что касается второго процесса по импичменту (тот, что был в январе 2021 года), то в статье Дональда Трампа ни с одной из сторон не предлагается никакой информации о аргументах по импичменту ни в палате, ни в разбирательстве в сенате. Конечно, нет ничего отдаленно представляющего позицию Трампа и его защитников. Опять же, существует гораздо более длинная статья "Второй импичмент Дональда Трампа" с разделом "Фон", в котором по сути излагается дело демократов против Трампа. Никаких опровержений Трампа не дается вообще. Остальная часть статьи также крайне предвзята; существует длинный раздел мнений, следовало ли объявить импичмент Трампу. Раздел "Оппозиция" (т.е. список людей, выступающих против импичмента) полностью пропускает всю республиканскую оппозицию Палаты представителей и представляет только сенатскую оппозицию.

Вряд ли это справедливое, нейтральное отношение к событиям, которые глубоко разделили американский народ. Википедия приняла сторону демократов против Трампа в этот период. Статьи настолько предвзяты, что справедливо называть их "пропагандой".

Скандал с Украиной в семье Байдена

Президент Байден столкнулся и до сих пор легко избежал двух потенциально разрушительных скандалов, которые были развязаны на выборах 2020 года. Один касался Украины, а другой – сомнительных деловых отношений Хантера и его отца с компанией, контролируемой китайским правительством. Вопрос, разделяющий республиканцев и демократов здесь, очевидно, был: Были ли какие-либо доказательства противоправных действий? Не все республиканцы национального уровня думали, что скандалы стоит обсуждать, но некоторые, безусловно, это сделали; и многие рядовые граждане сделали это. Тем временем демократы по сути игнорировали тему и отказались отчитываться или обсуждать связанные с этим вопросы. Когда они это делали, они, как правило, выдавали общие отказы и отповеди.

Нейтральное отношение к многочисленным запутанным обвинениям не означает, что Байден в чем-то виновен. Но это также не снимет с него все обвинения. Скорее, он достаточно подробно изложил бы обвинения и предполагаемые доказательства для них, не оставив ничего важного; тогда бы оно довольно подробно объяснило, как Байдена защищали демократы и его союзники. Это самое малое, что можно было бы ожидать найти в нейтральном обращении со скандалами. Это то, что мы видим в Википедии? Нисколько. Мы можем посмотреть на некоторые актуальные статьи, сначала об украинском скандале. В разделе "Кампания" статьи Википедии о Байдене есть два пункта, объясняющих обвинения (сноски и ссылки были удалены из этой цитаты):

В сентябре 2019 года сообщалось, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования предполагаемых правонарушений Байдена и его сына Хантера Байдена. Несмотря на обвинения, по состоянию на сентябрь 2019 года не было представлено никаких доказательств каких-либо нарушений со стороны Байденов. СМИ широко интерпретировали это давление для расследования Байденов как попытку задеть шансы Байдена на победу в президентском кресле, что вылилось в политический скандал и импичмент Трампа палатой представителей.

Начиная с 2019 года Трамп и его союзники ложно обвиняли Байдена в том, что он уволил украинского генпрокурора Виктора Шокина, поскольку тот якобы проводил расследование в отношении Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден. Байдена обвинили в удержании 1 миллиарда долларов помощи Украине. В 2015 году Байден оказывал давление на украинский парламент, чтобы тот снял Шокина, потому что США, Евросоюз и другие международные организации считали Шокина коррумпированным и неэффективным, и в частности потому, что Шокин не занимался напористым расследованием Burisma. Удержание помощи в размере 1 млрд. долл. США было частью этой официальной политики.

Это, конечно, очевидно односторонняя линия "отбеливания", которая занимает сторону Байдена. В этих пренебрежительных пунктах нельзя в полной мере понять, каким должно было быть дело против Байдена; Упоминается отказ Байдена от помощи, но контекст и объяснение, необходимые для дела, опущены.

Любой, кто хорошо знаком с историей, знает, что в ней есть гораздо больше. Здесь нет ничего о том, что украинская газовая компания Burisma платила сыну Джо Байдена Хантеру примерно $600 000 в год из 2014 в 2019 для работы в Совете директоров, неважно, что у него не было опыта работы в отрасли, а была лишь связь с его отцом, вице-президентом США. У "Википедии" даже есть острота утверждать, что "Трамп и его союзники ложно обвиняли Байдена в том, что он уволил украинского генпрокурора Виктора Шокина, поскольку тот якобы проводил расследование в отношении Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден". Пока было спорно, почему Байден добивался смещения Шокина, совершенно верно, что он это сделал. Заявление, по сути, был одно – Джо Байден его специально сделал сам и со смехом, в печально известном видео интервью перед Советом по международным отношениям. Видео, конечно, не упомянуто Википедией. Также нет никакого обсуждения печально известного ноутбука Хантера Байдена и содержащихся в нем разоблачительных доказательств.

В Википедии есть целая статья под названием "Теория заговора Байдена-Украины" ("Biden-Ukraine Conspiracy theory"). Начинается с того, что "Теория заговора Байдена-Украина [смелый заговлок в оригинале] – это ряд неподтвержденных утверждений, в центре которых было ложное утверждение о том, что в то время, как Джо Байден был вице-президентом США, он занимался коррупционной деятельностью, связанной с трудоустройством его сына Хантера Байдена украинской газовой компанией Burisma". Конечно, есть очень много людей, которые считают, что утверждения не являются "ложными" и не являются простой "теорией заговора". Их точка зрения не представлена, но отвергнута полностью. Статья по сути служит целям обличения Трампа, Руди Джулиани и New York Post, с очень немногими фактическими подробностями о том, что вообще было обвинениями. Более подробные сведения можно найти в разделе статьи Хантера Байдена – что даже звучит как откровенно предвзятая краткая информация, написанная собственными адвокатами семьи Байдена.

Китайское предложение семьи Байденов

На данный момент защитники Википедии вполне могут отказаться от своего представления о том, что разрешены только "надежные источники", и, блин, никакие надежные источники не сообщили о вышеупомянутых видео или ноутбуке. "Но, – можно заметить, – это была большая новость. А Википедия считала, что надежных источников вообще нет? Почему бы и нет?” Причина в том, что источники, которые обеспечивают основное освещение консервативных точек зрения, включая Fox News, The New York Post и (Великобритания) Daily Mail – а также почти все новые консервативные источники новостей, которые являются единственными агентствами, сообщающими о многих важных историях, – были добавлены в список источников, "устаревших" для их освещения политических новостей. Это не шутка и не преувеличение. Республиканские источники, даже довольно мейнстримовые, просто не могут использоваться в Википедии, даже для объяснения точки зрения республиканцев. (Я подробнее обсудю это в последнем разделе ниже.)

Скандал с Байденом и Китаем похож и рассматривается аналогично в Википедии. Здесь Хантер был директором совместного предприятия американской компании Rosemont Seneca, где Хантер был партнёром, и компании Bohai Capital, контролируемой правительством Китая. Совместное предприятие получило название BHR. Согласно взрывным показаниям Тони Бобулинского, главного исполнительного директора Байденов за выполнение некоторых сделок в Китае, Хантер договорился о том, чтобы Джонатан Ли, генеральный директор Bohai Capital, "пожал руку" своему отцу, а Джо Байден, по словам Бобулински, принимал непосредственное участие в сделках.

В дополнение к интервью Бобулинского, большое количество подтверждающих доказательств поступает от того же ноутбука Хантера Байдена, упомянутого выше, например, электронное письмо, в котором указывается, что братья Хантер и Джим Байден вместе с "большим парнем" – Бобулинский идентифицировал его как Джо Байдена – каждый будет распределен долями акций в бизнес-предприятии с китайским энергетическим гигантом CEFC.

Можно ли найти какую-либо из этой информации по китайскому скандалу Байдена – даже в сокращенном, предвзятом виде – в статье Википедии о Джо Байдене? Нет. На данный момент эта статья не содержит ни одного слова о сделках с Китаем, Rosemont Seneca, Tony Bobulinski, ноутбуке или CEFC. Но, конечно, информацию можно найти в другом месте Википедии об этих вопросах? Ну да, есть немного. Большая часть – опять же в статье о Хантере Байдене, написанной так, чтобы Хантер выглядел как можно лучше, безбожной жертвой "ложных обвинений" Трампа (те точные, пренебрежительные слова на самом деле используются).

Опять же, в истории гораздо больше, но дело в том, что байденовские скандалы глубоко разделяют американский народ. Идеологически нейтральный ресурс будет объяснять обе стороны в полной мере и справедливо, оставляя читателя возможность на размышления. Это то, что делает Википедия? Курс Википедии чётко совпадает с одной стороной. Вы можете утверждать, что это единственная правильная сторона; но обычно именно различные идеологи говорят о своей собственной стороне. Вы не можете серьезно утверждать, что Википедия относится к скандалам Байдена нейтрально. Это крайне предвзято.

Беспорядки в Антифе/BLM

Далее я предлагаю взглянуть на некоторые статьи о беспорядках в Антифе и BLM в 2020 году. В американской политике не может быть более резкого культурного разрыва, чем в реакции на эти беспорядки. Бунт был спровоцирован, в частности, после смерти Джорджа Флойда 26 мая 2020 года (или, как большинство людей думают, убийства). Национальные демократы в целом поддержали участников беспорядков; изображал их "в основном мирными" активистами против фашизма и расизма, даже внося деньги на их защиту; серьезно относится к идее о том, что мы должны "отказать полиции" или поддержать аналогичные предложения о "реформе" полиции; и упорно сводил к минимуму месяцы кровопролития, опасности и разрушений, вызванных беспорядками. Республиканцы не делали секрета своей ненависти к беспорядкам, если не имели возражений против мирных протестов; их презрение к участникам жестоких беспорядков; их сочувствие пострадавшим районам; и их удивление и неверие в само предложение о том, что мы должны "оберегать полицию". Они также несколько отвергли идею о том, что Соединенные Штаты настолько печально расистски настроены, что страна должна внести кардинальные изменения, например, в практику несения полицейской службы или антибелую индоктринацию в школах. Обе стороны в целом согласились с тем, что реальные примеры жестокого обращения со стороны полиции должны рассматриваться более жестко и что общество, как никогда ранее, не имеет места для реального расизма.

Нейтральное обращение, конечно, дало бы широкое фактическое освещение таких вещей, как место, где происходили беспорядки, сколько людей было арестовано, а также количество ранений и смертей, связанных с беспорядками. Главная статья Википедии на самом деле, кажется, делает хорошую работу там, насколько я могу судить. Но кроме того, реакция на беспорядки с обеих сторон была бы полностью и справедливо разоблачена. Будут предложены различные теории причин беспорядков; Демократические теории будут, конечно, сосредоточены на жестокости полиции и расистских настроениях и группах, в то время как республиканские теории, признавая, что в некоторой степени, также будут обсуждать преднамеренную левую организацию и оспаривать масштабы проблем, иллюстрируемых делом Джорджа Флойда.

Охват Википедии, неудивительно, очень обширен. Существует длинная краткая статья "Протесты Джорджа Флойда", а также "Список протестов Джорджа Флойда в США" и длинная статья под названием "Расовые волнения США 2020 – 2021 годов". Озабоченность консерваторов вызывает не какой-либо протест, а политическое насилие в форме беспорядков. Давайте сосредоточимся на последней статье. В статье есть полезная статистика. Несмотря на название "беспорядки", в инфобоксе статьи есть раздел "Жертвы", в котором говорится, что было "не менее 25" смертей, ранений в 2000 + предложений правоохранительных органов и "неизвестного числа гражданских лиц", и 1-2 миллиарда долларов имущественного ущерба. Действительно, после указания на то, что 93% протестов были "мирными и неразрушающими", суть была в том, что из-за того, что осталось 7%, беспорядки были "событием гражданского беспорядка с самым высоким зарегистрированным ущербом в истории Соединенных Штатов." Пока так хорошо: в статье в тех отношениях прописаны факты, которые хотели бы представить все стороны.

Однако по мере того, как человек попадает дальше в статью, предвзятость становится гораздо более выраженной. "Волна удаления памятников" – странный способ описать преднамеренное, незаконное уничтожение общественной скульптуры – "и изменения названий произошли во всем мире, особенно в США". А как же реакция на беспорядки? Это была "культурная расплата", нам говорят. "Общественное мнение о расизме и дискриминации быстро изменилось после протестов, при этом значительно возросла поддержка движения" Черные жизни имеют значение "и признание институционального расизма". Это правда, что было увеличение поддержки BLM на раннем этапе. Но поддержка быстро упала, когда организация стала ассоциироваться с разрушительным насилием в черных кварталах, агитацией против финансирования полиции и радикальными коммунистическими взглядами. Даже к сентябрю 2020 года поддержка снизилась на 12% с 67% до 55%, согласно опросу Pew. Последний момент можно найти в статье, но не упоминается в более важном введении статьи, где говорится просто, что BLM пользовался "значительно увеличенной поддержкой". Кроме того, поддержка BLM позже продолжала снижаться до уровня, предшествовавшего бунту. Даже New York Times, едва ли консервативный рупор, озадаченно замечает: "Данные… противоречат мысли о том, что в стране произошла расовая расплата".

Остальная часть статьи – которую, признаюсь, я прочитал не полностью, так как она очень длинная – выглядит как любовно детализированная краткая справка истеблишмента о причинах и событиях беспорядков 2020 года. Что касается причин, то одно из ключевых утверждений заключается в следующем: "Чернокожие, на которых приходится менее 13% американского населения, гибнут полицией непропорционально высокими темпами, будучи убитыми более чем в два раза чаще, чем белые". Хотя это, несомненно, верно, соответствующий факт, часто приводимый республиканцами, опущен: чернокожие мужчины гораздо чаще совершают преступления, которые могут вызвать полицию. Следовательно, как говорится в одном исследовании, "мы не находим никаких доказательств античерных или антииспанских различий между перестрелками, и белые офицеры не чаще стреляют в гражданских лиц меньшинств, чем небелые офицеры". Такая информация, которая, как представляется, не соответствует взглядам демократов на расовую несправедливость полиции, как представляется, не содержится в этой статье.

Наконец, имеется раздел "Социальное воздействие". Это сосредоточено исключительно на более широких социальных и политических изменениях, которые якобы были вызваны реакцией на беспорядки (и протесты). В этом разделе, да и во всей статье, существует полное молчание о критике республиканцами беспорядков и политиками-демократами, которые поддерживали насилие или делали вид, что оно не происходит; консервативной обратной реакции против Antifa и BLM; и противодействие таким социальным последствиям, как кампании "Дефонд-полиция" и некоторые предложения по "реформе" полиции, что значительно усложнит полицейскую деятельность. Совершенно нет упоминаний о консервативных и республиканских утверждениях, что беспорядки были намеренно и даже централизованно организованы левыми организациями. Критика Black Lives Matter не может быть найдена в статье в какой-либо форме, несмотря на надвигающуюся большую в республиканской реакции на беспорядки.

Президентские выборы в США 2020 года

Тогда, конечно, есть спорные президентские выборы в США 2020 года. Это было спорным не только по партийным линиям, это была ожесточенная борьба внутри Республиканской партии, с республиканцами истеблишмента и центристами – которые никогда не любили Трампа в первую очередь – лицом к лицу с Трампом и его шумными рядовыми сторонниками. Нарушения, связанные с большим количеством бюллетеней для голосования по почте, недопуском наблюдателей и многое другое, вызвали массовые протесты со стороны республиканцев. Она дошла до 6 января, когда Конгресс собирался проголосовать за то, чтобы принять подсчет голосов Коллегии выборщиков. Как сказано в статье Википедии "Попытки отменить президентские выборы в США 2020 года", около 140 республиканцев Палаты представителей и 11 республиканцев Сената были готовы подать возражения. Потом, конечно, случилось печально известное вторжение в здание Капитолия – как раз вовремя сделать такие возражения еще более политически дорогостоящими для представителей, занимающих шаткие места.

Вышеупомянутая статья должна была стать еще одной пропагандистской статьей. А так оно и есть – односторонняя насквозь с вопиющим уклоном. Вот как это начинается:

После президентских выборов в США 2020 года, на которых победил Джо Байден, действующий на тот момент Дональд Трамп, а также его кампания и его доверенные лица предприняли агрессивные и беспрецедентные усилия, чтобы отрицать и отменить выборы. Попытки отменить выборы были охарактеризованы как попытка государственного переворота и осуществление "большой лжи". Трамп и его союзники выдвигали многочисленные ложные утверждения о том, что выборы были украдены у Трампа в результате международного коммунистического заговора, подтасовки машин для голосования и фальсификации выборов.

Дальше вниз, у нас есть еще один драгоценный камень:

Stop the Steal [bold in original] – ультраправая и консервативная кампания и протестное движение в Соединенных Штатах, пропагандирующее теорию заговора, которая ложно утверждает, что широко распространенные фальсификации на выборах произошли во время президентских выборов 2020 года, чтобы отказать действующему президенту Дональду Трампу в победе над бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Я не буду вдаваться в подробности; вы можете себе представить. На самом деле есть несколько статей, связанных с нарушениями на выборах 2020 года и их последствиями. Помимо той, что обсуждалась выше, есть также реакция республиканцев на заявления Дональда Трампа о фальсификации выборов 2020 года, в которой говорится, что "Трамп ложно утверждал, что выиграл выборы, и выдвинул много ложных и бездоказательных заявлений о фальсификации выборов". Конечно, само название здесь – хороший пример "Правила 11" Саула Алинского: "Подбирать цель, замораживать ее, персонализировать, поляризовать". Иными словами, ответная реакция на выборы 2020 года была не широким республиканским движением, а лишь одной ненавистной и дискредитирующей возмутительной и незаконной попыткой человека отменить выборы.

Очевидно, я мог бы пойти дальше и поговорить о вторжении 6 января в Капитолий: что на самом деле произошло? В "Атаке Капитолия США 2021 года" вы узнаете, что Капитолий "был взят штурмом во время бунта и насильственной атаки против Конгресса США", "толпой сторонников президента Дональда Трампа", которые "пытались отменить его поражение на президентских выборах 2020 года". Неважно, что несколько деталей здесь спорны Многие республиканцы считают, что ряд левых и агентов ФБР были среди тех, кто вторгся в здание Капитолия. В любом случае, именно то, что произошло, непонятно тем из нас, кто смотрел многочасовые видеосъемки вторжения. Я наблюдал с растущим ужасом и имел вопросы, даже к тому, как это произошло.

Республиканцы, естественно, расходятся во взглядах на выступление Трампа в день 6 января – одни считают, что это было оправданно, другие признают, что это было безответственно, – но в целом сходятся во мнении, что его нельзя винить в нападении. Такие нюансированные точки зрения, столь непопулярные у Википедии, неудивительно, вообще не представлены в статье. Вместо этого в нем рассказывается история, которая, не допуская ключевых деталей, делает ее так, будто вторжение было спонтанным восстанием сумасшедших людей MAGA, которые Трамп намеренно направил в бунтующую и изменническую ярость. Возможно, именно так и произошло; но нейтральная статья на эту тему также наметит альтернативные повествования, представит всю соответствующую информацию, из которой различные люди строят свои мнения и оставит читателя, чтобы он сам задумался о том, что на самом деле произошло.

Вряд ли нужно добавлять, что Википедия твердо связана с одной политической партией, а ее статьи о выборах 2020 года читаются как партийная пропаганда.

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Заключение

Эти спорные вопросы именно там, где мы должны ожидать справедливого отношения к "альтернативным" взглядам в Википедии. Но мы этого не делаем.

Вряд ли это новость, но она должна повторяться. Википедия открыто отвергает нейтралитет, и поэтому бессовестно лицемерна в том, как она продолжает высказываться в адрес своей политики "нейтральной точки зрения". Редакторы Википедии воспринимают свои предубеждения иногда так горячо, что их статьи появляются скорее как пропаганда, чем как справочный материал.

"Но подождите," говорите вы. ну же. Хорошо, они лицемерны, но уклончивые утверждения о нейтралитете – это просто маркетинг. Почему мы должны заботиться о самом нейтралитете? Для журналистов это совершенно понятно. Конечно, большинство из них не хотят, чтобы ты сам решал важные вопросы. Так? Конечно, они хотят, чтобы эксперты заявляли то, что известно, и тогда вы должны узнать – в этом весь смысл такой "журналистики". Википедия сильно предпочитает мейнстримовые вторичные источники. Когда дело доходит до культурной войны, образованные классы, читатели этих основных источников, естественно, искажают. Википедия просто представляет этот вид либерального мейнстрима. И это разумно; это не ошибка Википедии. Живи с этим. Это новая реальность. Как ты реагируешь? "

Во-первых, я отказываюсь принимать такие оправдания для хулиганской тактики пропагандистов. Во-вторых, это также ложь, что Википедия просто представляет мейнстрим. Википедия не просто зеркально отражает предубеждения, встречающиеся в основных новостных СМИ, потому что некоторые из них консервативны или контравторитарны. Много мейнстримовых новостных сюжетов разбирается только в Fox News, Daily Mail и New York Post – все они запрещены к использованию в качестве источников Википедией. Кроме того, многие основные источники консервативного, либертарианского или контркультурного мнения также запрещены из Википедии, включая Quillette, The Federalist и Daily Caller. Они могут быть противоположными или консервативными, но вряд ли являются "радикальными"; они все еще являются мейнстримом. Итак, такие точки зрения могут быть когда-либо переданы в эфир Википедии? Ответ: часто они не могут там появится, если нет "надежных источников", доступных, чтобы сообщить о них.

Короче говоря, за редким исключением, допускаются только глобалистские, прогрессивные основные источники – и источники, дружественные к глобалистскому прогрессизму.

Это правда, что Википедия допускает несколько источников, таких как Wall Street Journal, Financial Times, Daily Telegraph и Weekly Standard, которые чаще терпимы к консервативным взглядам, но они так же часто центристские, как и консервативные, и они, как правило, осторожны, чтобы никогда не покидать текущее окно Овертона прогрессивной мысли. Они являются "лояльной оппозицией" прогрессивной медийной гегемонии.

Почему Википедия систематически очищала консервативные источники массовой информации? Это потому, что такие источники стали нетерпимо безответственными и партизанскими? Вот что тебе скажут википеды. Как они выразились, это потому, что они не хотят, чтобы то, что они отвергают как "дезинформацию", "теории заговора" и т.д., получило какое-либо влияние. Говоря так, они (и подобные предвзятые институты) явно претендуют на исключительный контроль над тем, что мыслимо. Они хотят установить границы дебатов, и они хотят рассказать вам, как думать об этом. Хорошая иллюстрация того, насколько радикальной стала политика запрета источников в Википедии, можно увидеть в их обращении с журналом Newsweek, который теперь отмечен как "отсутствие консенсуса" (т.е. избегание и использование с осторожностью), потому что владение перешло в 2013 году к IBT Media, издателю центристской, иногда консервативно настроенной, International Business Times, которая сама по себе считается "ненадежной".

По этим причинам не будет преувеличением сказать, что Википедия, как и многие другие глубоко предвзятые институты нашего смелого нового цифрового мира, превратилась в своего рода мыслительную полицию, которая де-факто сковала консервативные точки зрения, с которыми они не согласны. Демократия не может процветать в таких условиях: я утверждаю, что Википедия стала противником энергичной демократии. Демократия требует, чтобы избирателям был предоставлен полный спектр мнений по спорным вопросам, чтобы они могли составить своем мнение своим умом для себя. Если основные источники информации общества находятся в идеологическом тупике, они издеваются над демократией. Тогда богатым и могущественным нужно лишь получить контроль над немногочисленными одобренными органами приемлемого мышления; тогда они смогут манипулировать и в конечном итоге контролировать весь важный политический диалог.

(c) Ларри Сэнгер

https://larrysanger.org/2021/06/wikipedia-is-more-one-sided-than-ever/ – оригинал полностью по ссылке на английском

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