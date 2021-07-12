 

Видео: «Цветная революция» на Кубе

12.07.2021, 23:04, Новости дня
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На Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Главе государства, Мигелю Диас-Канелю, который только недавно получил всю полноту власти, брошен серьезный вызов. Исход противостояния во многом зависит от того, готовы ли США рискнуть и исполнить стародавнюю мечту своих «ястребов», освободив остров от коммунистов.

Теги: 

США
,
Куба
,
Дмитрий Бавырин



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