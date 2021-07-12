Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже приблизилась к рекордной

Биржевые территориальные индексы бензина марок Аи-92 и Аи-95 в ходе торгов приблизились к историческим максимумам, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Индекс Аи-92 поднялся до 55,75 тыс. рублей за т. (вырос на 0,3%) при историческом максимуме 2018 года в 55,93 тыс. рублей. Аи-95 прибавил 0,25%, достигнув цены в 59,1 тыс. рублей при максимальной 59,78 тыс. рублей (2020 год). Стоимость сжиженных углеводородных газов также приблизилась к максимумам (март 2021 года – 38,54 тыс. рублей), поднявшись на 4,2% до 38,21 тыс. рублей.

В Минэнерго отметили, что рекомендовали нефтекомпаниям повысить производство. Сейчас на бирже «не наблюдается дефицита товара, часть топлива остается невостребованной». Кроме того, успешно работает демпферный механизм, передает ТАСС.

С 2018 года основными ценовыми показателями рынка нефтепродуктов на СПбМТСБ являются территориальные индексы в Европейской части России. В отличие от национального индекса, для расчета территориального учитываются рынки Европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, Минэнерго РФ предложило запретить экспорт бензина, чтобы избежать топливного кризиса. В июне вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что нет необходимости для стабилизации цен на топливо в соглашениях с нефтяными компаниями, но такая опция у правительства имеется. Новак заявил, что в правительстве следят, чтобы цены на АЗС не росли выше инфляции даже в условиях резкого роста цены нефти в мире и слабого рубля. До этого сообщалось, что российское правительство усовершенствует механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допускать резких скачков цен на моторное топливо.