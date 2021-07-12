 

“Чем дольше длится война, тем длиннее придется писать тексты”. В ОПУ прокомментировали статью Путина “о единстве русских и украинцев”

12.07.2021, 22:42, Новости дня
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“Впечатление такое, что автор находится вне контекста глобальной повестки и абсолютно неверно воспринимает характер отношений между Украиной и РФ. Это две чужие страны, которые исключительно по-разному оценивают историю и собственное место в этой истории. Более того, ключевое различие между нами в том, что мы хотим жить в совершенно разных типах социально-политических отношений”, – отметил Подоляк.

По его словам, украинцы привыкли к тому, что власти РФ отказываются понимать Украину и используют исторические клише.

“Более чем 30 лет свободных исторических дискуссий в постсоветских странах и максимального доступа к историческим документам, который есть у господина Путина, просто пошли прахом. Как будто и не было этого времени и этой свободы – все растрачено впустую. И эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина”, – заявил советник главы ОПУ.

Подоляк подчеркнул, что Украина не ждет от российского руководства правды и понимания наших исторических различий.

“Чем дольше длится война между Россией и Украиной – давайте все-таки называть вещи своими именами – тем длиннее придется писать тексты для сайта Кремля, чтобы обосновать свою пропагандистскую трактовку истории. Чтобы оправдать собственные агрессивные действия и так или иначе компенсировать собственные комплексы и страхи. В данной статье Путина больше 5 тыс. слов. Так очень скоро можно дойти и до 10 тыс. слов. Они все равно не будут приняты в Украине. Украина ожидает от российского лидера только одного: прекращения войны на Донбассе, выполнения взятых обязательств и реальной деоккупации нашей территории”, – отметил Подоляк.

Контекст:

Отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как РФ в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально Россия не признает своего вторжения, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

30 июня Путин заявлял, что считает украинцев и россиян “одним народом” и поэтому Украину не внесли в список “недружественных стран” в РФ.

Зеленский ответил, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, “скорее всего, ходили бы гривны”.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, два разных народа “могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории”. “Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию”, – отметил Кулеба.

Восточноевропейское государство Киевская Русь со столицей в Киеве существовало в IX–XIII веках. В состав Киевской Руси, в частности, входила часть территории нынешней России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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