 

Джеки Чан собирается вступить в Коммунистическую партию Китая

12.07.2021, 22:42, Новости дня
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О своем намерении он рассказал на форуме Китайской ассоциации кино в Пекине.

Актер сказал, что видит величие партии.

“Она выполнит то, что обещает, менее чем за 100 лет, через несколько десятилетий”, – отметил Чан.

Издание отметило, что речь Чана демонстирует, как изменилось мнение гонконгской элиты о КПК в последние годы.

Контекст:

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году, у власти находится с 1949 года. С 2012 года партию возглавляет Си Цзиньпин (с 2013 года он является председателем Китайской Народной Республики).

Глава КНР Си Цзиньпин в своей речи по случаю 100-летия правящей Коммунистической партии 1 июля пригрозил “разбить голову о железную стену” тем, кто вмешивается во внутренние дела Китая. 

Джеки Чан родился в 1954 году в Гонконге в семье выходцев из Китая. В молодости Чан не одобрял политику Пекина, в 1989 году он принимал участие в концерте в поддержку протестов на площади Тяньаньмэнь, сообщало New York Times World.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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