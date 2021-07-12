 

Украине нужны гарантии ЕС относительно энергетической безопасности – Зеленский

12.07.2021, 22:42, Новости дня
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Меркель спросили  о гарантиях того, что Украина останется страной транзита газа для Европы, а Зеленского – получил ли он ответы Меркель на те аргументы, которые он привез в Берлин относительно “Северного потока – 2”, трансляция велась в Facebook Офиса президента.

Канцлер Германии в ответ сказала, что 10 лет назад не могла представить, что Россия будет поддерживать боевиков или аннексирует Крым. 

“Я бы не считала [тогда], что это возможно. Гарантии есть и могут быть в форме договоров, но эти гарантии.. Россия просто пренебрегала ими. Украина отдала свое ядерное оружие и поэтому мы с европейской стороны вместе вели переговоры, чтобы транзит [газа] до 2024 года был. 

По ответу Меркель “понятно, что Германия занимается вопросом энергетической безопасности не только всей Европы, но и в первую очередь – Украины”, ответил Зеленский. 

“Во время встречи в нормандском формате в конце 2019 года Германия очень помогала Украине давить на Россию, чтобы Россия тогда отдала, согласно решению арбитража, деньги Украине. Это было. Также мы подписали важный договор о транзите до 2024 года, но я сказал госпоже Меркель, что таких гарантий нам будет мало, потому что субъектом во всех переговорах является Российская Федерация. Если говорить об энергетической безопасности, у нас должны быть гарантии ЕС, гарантии Германии и Франции”, – добавил президент Украины. 

Он высказал мнение, что вопрос “Северного потока – 2” должен обсуждаться на саммите лидеров “Нормандской четверки”, а Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины относительно “Северного потока – 2”.

Контекст:

11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Президент Украины уже встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. 

После брифинга у Меркель и Зеленского запланирована встреча в формате ужина. Среди тем разговора лидеров двух стран – реформы в Украине и отношения с Россией. В Офисе президента говорили перед визитом, что Зеленский везет Меркель аргументы, подтверждающие, что “Северный поток – 2” вредит Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал “принципиальный разговор” Зеленского с Меркель по “Северному потоку – 2”. По его словам, газопровод – это угроза прежде всего в сфере безопасности и Украина не отступит от своей позиции в этом. “Это будет разговор партнеров”, – отмечал глава украинского МИД.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Агентство Bloomberg сообщило 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода “Северный поток – 2”.

Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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