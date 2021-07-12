Зеленский заявил о необходимости давить на РФ для проведения саммита “Нормандской четверки”

Зеленский и Меркель вышли к прессе после короткой встречи тет-а-тет и беседой, которая была запланирована у них в формате ужина. Трансляция брифинга велась в Facebook Офиса президента.

“Ключевой темой является вопрос мирного урегулирования на Донбассе. Я хочу еще раз поблагодарить на неизменную поддержку Нормандского формата со стороны госпожи Меркель и со стороны Французской Республики – президента [Эммануэля] Макрона. Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая сторона совместно с французской под названием “Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений”, – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина поддержала этот проект.

“Он сейчас находится у Российской Федерации и только Россия на сегодня не акцептировала эти шаги по завершению войны на Донбассе. Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне, давить, чтобы состоялась встреча в нормандском формате и мы все-таки закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории”, – добавил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

В январе 2021 года глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак сообщил, что рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта. В марте он сообщил, что “конкретный план мирного урегулирования” готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – “логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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