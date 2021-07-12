Серебряная фольга защищает от бактериальных заражений

Ученые из Швейцарии в ходе проведения исследования установили, что фольга помогает защитить от бактериальных заражений. Они оценили ее антимикробную эффективность.

Результаты научной работы показали, что часто снижает уровень заражения бактерии покрытие в больницах фольгой с серебром. Специалисты выявили, что уровни загрязнения при таких условиях были гораздо ниже, нежели в других местах. Среднее количество микробов на покрытиях с фольгой оказалось меньше в десятки раз.

Ученым удалось обнаружить, что в местах, предварительно застеленных фольгой, намного реже фиксировались энтерококки. Антимикробный эффект фиксировался в течение шести месяцев, пока проводился эксперимент.

Фольга, в которой содержится агент на основе серебра, отлично справляется со снижением нагрузки клинически важных болезнетворных бактерий. Аналогичные поверхности в перспективе могут помочь обеспечить профилактику распространения патогенов.

Источник: www.medikforum.ru