 

Серебряная фольга защищает от бактериальных заражений

12.07.2021, 22:38, Разное
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Ученые из Швейцарии в ходе проведения исследования установили, что фольга помогает защитить от бактериальных заражений. Они оценили ее антимикробную эффективность.
Результаты научной работы показали, что часто снижает уровень заражения бактерии покрытие в больницах фольгой с серебром. Специалисты выявили, что уровни загрязнения при таких условиях были гораздо ниже, нежели в других местах. Среднее количество микробов на покрытиях с фольгой оказалось меньше в десятки раз.

Ученым удалось обнаружить, что в местах, предварительно застеленных фольгой, намного реже фиксировались энтерококки. Антимикробный эффект фиксировался в течение шести месяцев, пока проводился эксперимент.

Фольга, в которой содержится агент на основе серебра, отлично справляется со снижением нагрузки клинически важных болезнетворных бактерий. Аналогичные поверхности в перспективе могут помочь обеспечить профилактику распространения патогенов.

Источник: www.medikforum.ru



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