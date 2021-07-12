Мнение: Twitter заблокировал Протасевича

Это просто прекрасно. Твиттер без объяснения причин тупо заблокировал аккаунт Протасевича, который несколько дней назад пообещал, что будет вести его находясь под домашним арестом. Но так как теперь Протасевич оказался с другой стороны, то с ним и поступают так же, как поступали с теми, с кем Протасевич ранее боролся. Что иронично, если ранее ему стремились заткнуть рот в Белоруссии, то теперь рот затыкают те, на кого он работал.

Протасевич если еще нужен (если), то лишь как молчаливый "узник режима", но уж точно не как болтливый блогер, который рассказывает про стальные яйца Лукашенко и про то, как воруют его бывшие подельники по польско-литовской оппозиции. Поэтому, аккаунт того, за кого еще не так давно вписывались лидеры государства и чьи портреты развешивали в аэропортах, без всяких сантиментов блокируют. Нечего слушать Протасевич, вы лучше послушайте трагическую историю, как он страдает в плену у КГБ. Свободные соц.сети свободных людей. Список людей прилагается.

Тут уже у КГБ выбора не остается – ждет аккаунт Протасевича в Телеграм. Ну а дальше только своя передача на государственном ТВ Белоруссии и проходное место в списке партии Воскресенского на выборах после Конституционной реформы. История с Надеждой Савченко повторяется в еще более комедийном и фарсовом формате. Бывший "герой-оппозиционер" оказался настолько неудобен, что про него лишний раз говорить страшно, не то, чтобы обсуждать то, что именно он говорит. Тут рефлексировать никак нельзя.

PS. Бабарико между тему уже этапировали в колонию под Новополоцком. Никаких домашних арестов и микроблогов.

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