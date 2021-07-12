 

Мнение: Twitter заблокировал Протасевича

12.07.2021, 22:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Это просто прекрасно. Твиттер без объяснения причин тупо заблокировал аккаунт Протасевича, который несколько дней назад пообещал, что будет вести его находясь под домашним арестом. Но так как теперь Протасевич оказался с другой стороны, то с ним и поступают так же, как поступали с теми, с кем Протасевич ранее боролся. Что иронично, если ранее ему стремились заткнуть рот в Белоруссии, то теперь рот затыкают те, на кого он работал.

Протасевич если еще нужен (если), то лишь как молчаливый "узник режима", но уж точно не как болтливый блогер, который рассказывает про стальные яйца Лукашенко и про то, как воруют его бывшие подельники по польско-литовской оппозиции. Поэтому, аккаунт того, за кого еще не так давно вписывались лидеры государства и чьи портреты развешивали в аэропортах, без всяких сантиментов блокируют. Нечего слушать Протасевич, вы лучше послушайте трагическую историю, как он страдает в плену у КГБ. Свободные соц.сети свободных людей. Список людей прилагается.

Тут уже у КГБ выбора не остается – ждет аккаунт Протасевича в Телеграм. Ну а дальше только своя передача на государственном ТВ Белоруссии и проходное место в списке партии Воскресенского на выборах после Конституционной реформы. История с Надеждой Савченко повторяется в еще более комедийном и фарсовом формате. Бывший "герой-оппозиционер" оказался настолько неудобен, что про него лишний раз говорить страшно, не то, чтобы обсуждать то, что именно он говорит. Тут рефлексировать никак нельзя.

PS. Бабарико между тему уже этапировали в колонию под Новополоцком. Никаких домашних арестов и микроблогов.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.05 / Ученые нашли связь между стрессом у родителей и лишним весом у детей

24.08 / Мнение: БПЛА “Гром”

15.04 / Эндокринолог Павлова подсказала простой способ снижения холестерина

07.06 / Немолодая, костлявая женщина   – Личное мнение

23.12 / Составлен ТОП-10 продаваемых автоновинок 2020 года в РФ

12.02 / Мнение: Протухшая эротика

06.08 / Тайные записки человека, который видел будущее

12.05 / Второго стрелявшего в казанской школе ликвидировали

13.10 / Мнение: Кто умирает от ковида

24.10 / Совсем плохи дела: Лукашенко выдал ОМОНу картошку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика