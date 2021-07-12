Стоимость кофе достигла максимума за последние пять лет

В июне стоимость кофе сорта арабика достигла максимума с 2016 года, а контракты на поставку зерен выросли за три месяца на десятки процентов, сообщают аналитики.

Среди причин рекордного роста цен эксперты называют засуху в Бразилии, протесты в Колумбии и подорожание морских перевозок, информирует Ura.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Я выращиваю кофе более 50 лет и никогда не видела такой сильной засухи, как в прошлом и этом году. Обычно на сбор кофе у меня уходит три месяца. В этом году мне потребовался месяц», – сообщил представитель крупнейшего кофейного завода в Бразилии Кристины Валле.

Отмечается, что у таких крупных поставщиков кофе как Колумбия и Вьетнам также наблюдаются проблемы с урожаем. Из-за протестов в Колумбии были заблокированы дороги и порты, поэтому кофе остался в хранилищах. Также на дефицит зерен повлияли нехватка контейнеров во Вьетнаме и резко подорожавшие морские перевозки. Следствием стало то, что контракты на поставку кофе арабика на бирже в Нью-Йорке за три месяца выросли больше чем на 18% – до 1,5 доллара за полкилограмма зерен, а в Лондоне цены на кофе робуста выросли на 30%.

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