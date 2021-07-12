 

Голикова и Кириенко возглавили оргкомитет волонтерской премии «Мы вместе»

12.07.2021, 22:10, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин распорядился создать оргкомитет международной премии в сфере волонтерства «Мы вместе».

Сопредседателями оргкомитета назначены вице-премьер Татьяна Голикова и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также в оргкомитет вошли глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, начальник Управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов и другие.

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Премия «Мы вместе» посвящена достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и состоит из четырех треков «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и We arе together («Мы вместе»). Подать заявку можно на сайте премия.мывместе.рф. По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров, соорганизатора премии Артема Метелева, грантовый фонд премии составит 90 млн рублей. Победители могут получить гранты до 2,5 млн рублей, а также другие награды.

Претендовать на премию могут физлица от 14 лет и представители организаций. Заявочный этап проходит с 18 мая по 5 июля. Заочная оценка работ – с 6 июля по 1 августа, эксперты выберут полуфиналистов. Полуфиналы премии состоятся на окружных фестивалях «Мы вместе» со 2 августа по 1 октября. Проекты финалистов будут оценены в ходе народного голосования, а также членами жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на форуме «Мы вместе».

Премия проходит в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность». Ее организатор – платформа Dobro.ru, оператор – Ассоциация волонтерских центров.

Напомним, Путин заявил, что движение «Мы вместе», которое было направлено на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии, оказалось в высшей степени востребованным.



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