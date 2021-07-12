“Северный поток – 2” – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта – Зеленский

Трансляция брифинга велась на странице Офиса президента в Facebook.

“Важный очень вопрос, мы только начали [его обсуждение] – это безопасность. Для меня приоритет – это безопасность в Украине. Это Донбасс, Крым и “Северный поток – 2″. Мы считаем, что это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта. Сегодня украинский маршрут транспортировки газа является весомым сдерживающим фактором. Запуск Nord Stream 2 несет, мы считаем, потенциальную угрозу безопасности в регионе”, – начал Зеленский.

Он подчеркнул, что одним из свидетельств такой опасности является концентрация российских войск на границе с Украиной.

“Она остается высокой, потому что отведение войск РФ недавно произошло, но было достаточно условным, фактически таким, которое совсем не состоялось. Поэтому я считаю, что вопрос “Северного потока – 2″ – я об этом откровенно сказал госпоже Меркель – мы должны все рассматривать с Германией, Францией и другими участниками нормандского формата, так как это неотъемлемый вопрос безопасности в Украине”, – продолжил президент Украины.

Зеленский считает, что вопрос “Северного потока – 2” должен обсуждаться на встрече лидеров “Нормандской четверки”.

“По поводу этой идеи мы только начали дискуссию, я еще не услышал ответа от мадам Меркель. Я считаю, что тут у нас мало времени в целом: как у людей и у лидеров и наших стран. Украина в опасности, у нас война. Я сказал госпоже канцлеру, что не следует забывать о риске того, что Украина может быть отключена от транзита газа, а также в целом от газа. Может такое произойти. Условный риск – вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ могут не получать и временно оккупированные территории Донбасса – а это уже вопрос про гарантии безопасности на этих территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата”, – добавил он и подчеркнул, что надеется на конкретные результаты встречи с Меркель.

Канцлер Германии перед этим говорила на этом же брифинге, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины относительно “Северного потока – 2”.

Контекст:

11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Президент Украины уже встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом.

После брифинга Меркель и Зеленский проведут встречу в формате ужина. Среди тем разговора лидеров двух стран – реформы в Украине и отношения с Россией. В Офисе президента говорили перед визитом, что Зеленский везет Меркель аргументы, подтверждающие, что “Северный поток – 2” вредит Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал “принципиальный разговор” Зеленского с Меркель по “Северному потоку – 2”. По его словам, газопровод – это угроза прежде всего в сфере безопасности и Украина не отступит от своей позиции в этом. “Это будет разговор партнеров”, – отмечал глава украинского МИД.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Агентство Bloomberg сообщило 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода “Северный поток – 2”.

Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—