В Украине начались новые международные военные учения “Казацкая булава”

Учения будут проходить на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений на полигоне “Широкий лан”, отметили в Генштабе ВСУ. В них примут участие около 2 тыс. военных и более 300 единиц техники из Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции. В частности, для учений в Украину прибыл 4-й батальон Королевского полка Шотландии.

“Эти учения является важным шагом на пути к евроатлантической интеграции нашего государства, ведь они усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины и Объединенного Королевства Великобритании, а также США, Канады, королевства Швеции и других членов НАТО”, – заявил начальник управления подготовки оперативного командования “Восток” полковник Владимир Кокорев.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1618936671642518

Контекст:

10 июля в Украине завершились многонациональные военные учения Sea Breeze. В этом году в рамках учений в Черном море было рекордное количество участников. Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак называл эти маневры самыми масштабными с 1997 года.

Учения состояли из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за “агрессивного характера” и “поощрений милитаристских настроений” Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze. В ВМС Украины заявили, что это не помешало выполнить план учений.

—