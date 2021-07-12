 

Зеленский хочет, чтобы Байден присоединился к переговорам по Донбассу “в нормандском или другом формате”

12.07.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля, трансляция велась в Facebook Офиса президента. 

“Относительно привлечения президента [США Джо] Байдена к нормандскому формату… Мы не успели говорить об этом [с Меркель]. Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут “за”, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров и с госпожой Меркель. Я также буду на встрече с президентом Байденом и тоже буду поднимать этот вопрос”, – сказал президент Украины. 

11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Президент Украины уже встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. 

После брифинга у Меркель и Зеленского запланирована встреча в формате ужина. Среди тем разговора лидеров двух стран – реформы в Украине и отношения с Россией. 

Встреча Зеленского с Байденом планируется на конец июля, точной даты пока нет. Перед этим Байден встретится с Меркель.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков говорил, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу “речь не идет”.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.02 / В Госдуме оценили влияние новых санкций ЕС на отношения с Россией

01.09 / За год восемь депутатов Верховной Рады пропустили 90% голосований – Комитет избирателей Украины

07.07 / Обсуждение Крыма в минском формате заблокирует переговоры и по Крыму, и по Донбассу – Кулеба

19.08 / Глава Молдавии приехал на отдых в Подмосковье

04.12 / Врач-сексолог рассказал о смертельной опасности таблеток для потенции

01.07 / В Украине опять менее 700 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных приблизилось к 45 тыс.

20.09 / Трамп сравнил Миннеаполис с Берлином времен войны

01.12 / В Германии украинку признали лучшей диригенткой 2020 года

15.07 / Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Путина за тест-системы по коронавирусу

05.07 / Стало известно о грядущем матче между «Рубином» и «Оренбургом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика