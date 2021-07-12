 

Названы противопоказания для употребления арбуза

12.07.2021, 21:44, Разное
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Диетолог Светлана Кругликова в ходе интервью пояснила о том, кому противопоказано употреблять в пищу арбуз. Эта ягода является очень популярной летом, поскольку позволяет очень быстро подавить чувство голода.
Сегодня арбузы и дыни можно купить буквально на каждом углу. Специалист порекомендовала отправиться за ними на рынки или же в магазины. Арбуз на 90% состоит из жидкости, в 100 граммах данного продукта содержится всего 31 калория. Человек, употребляя ягоду, получает витамины групп А, В и С, аминокислоты и антиоксиданты.

Арбуз имеет ряд полезных свойств. Он повышает тонус сосудов и нормализует показатели кровяного давления, посредством его употребления в целом стабилизируется работа сердечно-сосудистой системы. Арбуз помогает выводить из организма ненужные шлаки, холестерин и элементы радионуклидов.

В то же время ягоду нельзя есть в неограниченном количестве. Некоторым людям продукт и вовсе противопоказан. Рекомендуется есть арбуз в первой половине дня, дневная норма должна составлять максимум 250 граммов. Продукт нельзя употреблять людям с диареей, атеросклерозом, колитом, мочекаменной болезнью, аденомой предстательной желез. Врач призвала отказаться от арбузных диет.

Источник: mir24.tv



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